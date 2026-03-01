Büyükşehirin iftar sofrası Köprübaşı'nda kuruldu - Son Dakika
Büyükşehirin iftar sofrası Köprübaşı'nda kuruldu

Büyükşehirin iftar sofrası Köprübaşı\'nda kuruldu
01.03.2026 19:53  Güncelleme: 20:06
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında Köprübaşı ilçesinde düzenlenen iftar programında birlik ve dayanışma mesajları verdi. Başkan Besim Dutlulu, vatandaşlarla birlikte iftar açarak, Ramazan'ın ruhunu paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun birlik, beraberlik ve dayanışma sofralarını Köprübaşı ilçesinde kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek, orucunu açtı.

Köprübaşı'ndaki iftar programına Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, daire başkanları, CHP İlçe Başkanı Gülay Sönmez, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ramazan'ın huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaştık"

İftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dutlulu, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma kültürü üzerindeki önemine değindi. Dutlulu, "Dayanışmanın büyüdüğü, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı bir Ramazan geçiriyoruz. 17 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarımızla halkımızla bir araya geliyoruz. Bu akşam da Köprübaşı'nda halkımızla iftar sofrasında bir araya geldik, Ramazan'ın huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaştık. Ziyaretimiz kapsamında kıymetli muhtarlarımızla da buluşarak mahallelerimizin taleplerini dinledik, ardından Belediye Başkanımız Fatih Taşlı ile Köprübaşı'mız için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuştuk. Daha sonra baba ocağımız CHP Köprübaşı İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek, yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Misafirperverlikleri için Fatih başkanımıza, muhtarlarımıza ve tüm Köprübaşı halkına teşekkür ediyorum. Tuttuğumuz oruçlar kabul, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Geleneksel eğlenceler geceye renk kattı

İftar yemeğinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kültürel etkinlikler sahnelendi. Karagöz ve Hacivat gösterilerinden müzikli oyunlara kadar pek çok etkinlik, özellikle çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.

İftar programına katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti belirtti. Vatandaşlardan Kaan Güç, "İftar programı çok güzeldi, neredeyse tüm Köprübaşı buradaydı. Yemekler lezzetli, ortam samimiydi. Özellikle Karagöz ve Hacivat gösterisi bu yıl ilk kez yapıldı ve çok keyif aldık. Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." derken, Nusret Yılmaz isimli vatandaş, "Manevi atmosferi yüksek, harika bir organizasyondu. Belediye başkanlarımızın bizlerle aynı sofrada olması çok anlamlı. Köprübaşı gibi küçük ilçelerde bu tür sosyal etkinliklere çok ihtiyaç var. Kültürel değerlerimizin yaşatılması bizleri mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kader Bilgen isimli vatandaş da, "İlçemize hitap eden, birleştirici bir program oldu. Bu tür organizasyonların sadece Ramazan'da değil, yılın farklı dönemlerinde de tekrarlanmasını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi. - MANİSA

Son Dakika Yerel Büyükşehirin iftar sofrası Köprübaşı'nda kuruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükşehirin iftar sofrası Köprübaşı'nda kuruldu - Son Dakika
