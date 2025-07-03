Manisa\'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Eylem Planı Toplantısı

MANİSA (İHA) – Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik alınacak etkin tedbirler ve uygulanacak eylem planları belediye başkanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra ilçe belediye başkanları katıldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında il genelinde yürütülen "Sahipsiz Hayvanlar Korunma- Koruma Eylem Planları" toplantının ana gündemini oluşturdu. Vali Özkan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, toplum sağlığı ve can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, eylem planlarının etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde belediyelere düşen görev, yetki ve sorumlulukların önemine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca şu başlıklar ele alındı: "2025 yılı itibarıyla il genelinde yaşanan olaylara ilişkin bilgi cetvellerinin oluşturulması, ilçelerde kaymakamlık başkanlığında hazırlanan eylem planlarının mevcut durumu, bakımevlerinin izin durumları ve yeni alanların oluşturulmasına yönelik kararlar, sokağa terk edilen hayvanlara uygulanan ceza miktarlarının yeniden değerlendirilmesi, bakımevi ve doğal yaşam alanları için sağlanacak mali destekler, nüfusu 25 binin altında olan ilçelerdeki hayvanların, uygun bakımevlerine yönlendirilmesini sağlayacak sonuç odaklı bir sistemin kurulması"

Valilik koordinasyonunda belediyeler, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Vali Özkan, "Belediyelerimize bu süreçte düşen görev ve sorumluluklar büyük. Amacımız, hem sahipsiz hayvanların korunması hem de toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı. - MANİSA