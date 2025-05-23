Manisa\'da şehit isimleri okulda yaşayacak

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sartmahmut İlkokulu'ndaki ana sınıfına şehit polis Ahmet Alp Taşdemir, kütüphanesine ise şehit uzman çavuş Süleyman Kul ismi verildi.

Salihli'nin Sartmahmut İlkokulunda kardeş köy okulları topluluğu tarafından düzenlemesi yapılan kütüphaneye 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Giresunlu Uzman Çavuş Süleyman Kul'un ismi verilirken, 2017 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik hücre evine yapılan operasyonda şehit olan Salihlili Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in ismi ise anaokuluna verildi.

Kütüphane ve anaokulunun açılışı ise Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Rıza Gümüş, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özden, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, şehitlerin aileleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Güldoğan, "Fedakarlıkların en büyüğünü yaparak vatan müdafaasında canlarını feda eden Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Yenilenmek suretiyle çocuklarımızın hizmetine sunulan kütüphane ve anasınıfının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Milli ve manevi değerlerin çocuklara aktarılmasının önemine değinen Kaymakam Güldoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti. - MANİSA