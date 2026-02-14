Mahsur Kalan Aileyi Manisa İtfaiyesi Kurtardı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından sel nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aileyi güvenli alana tahliye etti.



Yağış boyunca tüm birimleriyle sahada olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarlara anında müdahale etti. Atatürk Mahallesi ova civarında bir ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aile bireylerine ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal yönetiminde yürütülen operasyonda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1 iş makinesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 1 bot ve 7 personel görev aldı. Sel nedeniyle sularının yükselmesi üzerine mahsur kalan, 6'sı çocuk 5'i yetişkin olmak üzere 11 kişilik aile, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana tahliye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekipleriyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

