Manisa'da sokak hayvanları doğal yaşam parkında rehabilite edilecek - Son Dakika

- Manisa'da sokak hayvanları doğal yaşam parkında rehabilite edilecek

MANİSA - Projesini Yunusemre Belediyesi'nin hazırladığı, Yuntdağı bölgesinde hayata geçirilecek Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi için çalışmalar başlıyor. Proje için gün sayılırken; Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı düzenlendi.

Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi başlıyor. Proje öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda ilçede konut alanlarından uzak, yaklaşık 120 bin metrekarelik alana yapılacak merkez hakkında katılımcılara bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, projenin önemine atıfta bulundu. Sokak hayvanlarının sadece ilimiz değil ülkemiz genelinde de konuşulması gereken hususlardan biri olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, "Bu konuda çözüm arayışına yönelik çalışmalar yapılmış. El birliği ile hem hayvanların kendi doğal hayatlarına uygun ve yaşanabilir ortamda olmalarını sağlamak hem de vatandaşlarımızın şikayetlerini ortadan kaldırmak gibi iki ortak amaç çerçevesinde ortak bir çözüm geliştirileceğine inanıyorum" dedi.

Projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Mevcut hayvan barınağımızın imar planlarını hazırladığımız bugünlerde yeni imar alanında olması nedeniyle bir hayvan bakım evi için yer arama noktasındaydık. Bu anlamda Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ekibi bizlere bir alternatif getirdiler. 117 bin metrekarelik bir alan yapılmasıyla ilgili avam projeleri hazırlıkları ve beraber hareket etme noktasında fikir birliği oluşturduk. Seve seve buna katılabileceğimiz belirttik. Hayvan bakım evinde veteriner ve personel gibi işletme giderlerini karşılayabileceğimizi ifade ettik. Burada sadece Yunusemre ve Büyükşehir değil, Şehzadeler Belediyesi'nin de bu kapsam içerisinde olacağı aşikardır. İkinci bir hayvan barınağı yapılması söz konusu olursa yine ortak hareket etme noktasında olacağız. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karar gereği üzerimize düşeni elbirliğiyle bütün kurumlarıyla yapacağımızı ve yeni bir alanı Manisamıza kazandıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Buradan destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi burada yaptığı konuşmada proje hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi, "14-15 aydır çalışıyoruz. Yaklaşık 117 bin metrekarelik bozuk orman arazisi. Proje ile ilgili süreç 2 ay önce sonuçlandı. Arazinin tahsisi belediyemize geçti. Sözleşmemizi de yaptık. Önemli paydaşlarımızdan biri Manisa Büyükşehir Belediyesi. Projeyi kaymakamlarımıza ve çeşitli kurumlarımıza da anlattık. Onlar da memnuniyetle projenin içerisinde yer alacaklarını ifade ettiler. Valimizin başkanlığında güzel bir çalışma başladı. Biz de diğer hususları tamamladık. Çalışmalarımızı valimize arz ettik. Ortaya güzel bir proje çıktı. Bu projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler, ilk kabul bölümü, tehlikeli tür birimi, karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, kuş evi, kedi evi, mama üretim evi, büyükbaş operasyon bölümü, hayvan oteli, hayvanların bulunduğu birimden ayrı olarak muayene odası, ameliyat odası, bakıcı evi, işçi odası, duş, depo, tuvalet, veteriner hekim odası, kafeterya idare odası ve hayvan mezarlığı bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan V., Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Geriter ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.