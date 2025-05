Manisa'da Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Yaygınlaşıyor: Soma'da Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Hizmete Açıldı

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek hizmete açıldı. Sosyal belediyecilik uygulamalarının ilçede açılışını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Biz bu hizmetleri etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu hizmetleri yapıyoruz, yanında araç parkımızı güçlendiriyoruz, altyapımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıla baktığımızda da 985 milyon TL gibi bir bütçe fazlasıyla da seneyi kapatabiliyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı projeler, il genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Soma ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek hizmete açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, dört çeşit yemeğin 50 TL'ye sunulacağı Kent Lokantası, Koru Park içerisinde faaliyete başladı. Vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı süt ile süt ürünlerine ulaşabileceği Halk Mandıra ve Halk Ekmek ise Bülent Ecevit Parkı içerisinde hizmet vermeye başladı.

Açılış sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kent genelinde sosyal belediyeciliğin önemli örneklerini hayata geçirdiklerini vurguladı. Zeyrek, "Ülkemizin bu kadar ekonomik bir dar boğazdan geçtiğinde vatandaşımızın bu feryadını, isyanını duymamazlık olamazdı. Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek artık sosyal belediyeciliğin ülkemdeki en belirgin örneklerinden. Biz de Manisa'da bunu yaşatmaya çalışıyoruz. 17 ilçemizde en kısa sürede Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmeği yaşatacağız" diye konuştu.

"Biz esnafla vatandaşımızı karşı karşıya getirtmek istemiyoruz"

Zeyrek, üreticilerden sütü yüksek fiyata alıp, vatandaşlara ucuz ürün sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken Halk Mandıra'da süt üreticilerinden sütlerini yüzde 30 daha pahalıya alıyoruz. Ürettirdiğimiz mandıralarda 15 çeşit farklı ürünü yüzde 25 daha ucuz bir fiyata da vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Tabii ki bunu yaparken şarküterilerimizi ve mandıralarımızı asla unutmuyoruz. Günde sadece iki saat açık duruyor. Sadece bir kişi en fazla üç ürün alabiliyor. Çünkü biz esnafla vatandaşımızı karşı karşıya getirtmek istemiyoruz böyle bir durumda. Sağlıklı, lezzetli ürünleri inşallah evlerinde, sevdikleriyle birlikte afiyetle yerler. Halk Ekmeği de bugün Soma'mıza kazandırdık. Halk Ekmek'in de fırıncılarımızla birlikte yaptığımız ortak bir protokolle Soma'daki fırıncılarımızı ona alıyoruz. Hem fırıncımız memnun hem vatandaşımız yüzde 25 daha ucuza sağlıklı lezzetli sıcak ekmeğe ulaşmasının arasındaki aracı ve bağlayıcı biz oluyoruz."

"Dağda yalın ayak dolaşan çocukların vebali ve hakkı var"

Şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik vurgusu yapan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Biz, seçim döneminde hep şunu söyledik, halkın parasını halk için harcayacağız ve devletimin her kuruşuna sahip çıkacağımızın sözünü vermiştik. Geçtiğimiz 13 aya bakıyorum. Bugüne kadar attığımız her adımda vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda tüm şeffaflığıyla ve hesap verilebilir bir şekilde, her kuruşun hesabını vererek de yürüdüğümüz bu çizgiden görevimizin sonuna kadar devam edeceğiz. Biz her ay internet sitemizde harcadığımız her kuruşu tüm şeffaflığıyla tüm vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Çünkü bu para Manisa'mda yaşayan 1,5 milyon kişilik büyük aile dediğim ailemin parasıdır. Bu parada, dağda yalın ayak dolaşan çocukların vebali ve hakkı vardır. Bu vebal ve hak çerçevesinde biz vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda devletimizin emaneti olan parayı bu şekilde harcamaya da devam edeceğiz. Bu büfeleri açtıkça içeri girerken insanların yüzünde gülücükler, içindeki mutluluk hiçbir zaman eksik olmadığını görüyorum. Bu bizim için en büyük sevinç kaynağıdır. Çünkü ilk günden itibaren şunun sözünü vermiştik; biz umudu yeşertmek istiyorduk. Umudu paylaşmak istiyorduk. Geçtiğimiz 13 ayda da bunu başardık. Görev süremizde de bunu başarıp her zaman için vatandaşlarımızın sesini duyan bir yönetim anlayışı içinde olacağız."

"Biz bu hizmetleri etmekten asla vazgeçmeyeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelere karşı tutumuna yönelik ise şunları söyledi:

"Bırakalım bazıları Kent Lokantalarını kapatsın. Bırakalım bazıları kreş açmamıza engel olsun. Ama vatandaşlarımız bunu istediği sürece ve buna ihtiyaç duyduğu sürece biz bu hizmetleri etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu hizmetleri etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu hizmetleri yapıyoruz, yanında araç parkımızı güçlendiriyoruz, altyapımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıla baktığımızda da 985 milyon TL gibi bir bütçe fazlasıyla da seneyi kapatabiliyoruz. Bunu bir tek nedeni var; artık bütün ihalelerimiz açıktır. Bütün ihalelerimiz canlı yayınlanıyor ve tüm harcadığımız para tüm şeffaflığıyla halkımızla paylaşılıyor. Biliyorum ki vatandaşımız bu şeffaflık olduğu zaman 1,5 milyonluk bir aile haline geliyorsunuz. Bunu engellemeye kalkanlar, vatandaşımıza lüzumsuz görenler, açtırmak istemeyenler hiçbir zaman bizleri durduramayacaklar."

Okur: "Soma, bu yıl ekonomik krizi çok ciddi anlamda yaşıyor"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da hayata geçirilen projelerin, ilçede büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra faaliyete geçti. Bizim için çok önemli projeler. İnşallah bundan sonraki dört yıllık süreçte daha büyük, daha güzel projelerle Manisa Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye ve onların refahını arttırmaya devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda ekonomik krizden etkilenmeyen Soma, bu yıl ekonomik krizi çok ciddi anlamda yaşıyor. Hükümetin enerji politikalarının değişmesi, maden şirketleri, termik santral kapandı, kapanacak ihtimalleri bizi çok olumsuz etkiliyor ve bu da halkımıza yansıyor. İnşallah her iki belediyemizin de yapacağı çalışmalar, sosyal tesisler ve bizzat evlerinde vatandaşlarımıza vereceğimiz desteklerle biz bu vatandaşlarımızın kaybını en aza indirmeye çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince de bunu yapmaya devam edeceğiz."