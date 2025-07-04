Manisa\'da Tarihi Altyapı Projesi Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin en fazla nüfusa sahip mahallesi Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye'de tarihi altyapı yatırımını hayata geçiriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen ve toplam maliyeti 2 milyar TL'yi aşan altyapı projesinde ikinci ihale de tamamlandı.

Muradiye Mahallesi'nin yıllardır beklediği altyapı sorunlarını kökten çözecek proje, Manisa'nın bugüne kadar tek seferde yapılan en büyük altyapı yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. İlk adımı 28 Nisan'da atılan projeyle 65 kilometrelik içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmur suyu hattının yapımı için ihale gerçekleştirilmişti. Projenin ikinci büyük ayağı olan atık su arıtma tesisinin ihalesi de MASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. 10 firmanın teklif verdiği ihale, şeffaflık ilkesi gereği belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı. İhale sürecinde gelen teklifler ön değerlendirme sonrası Dünya Bankası'na sunulacak. Onayın ardından yüklenici firma belirlenerek çalışmalara başlanacak.

Projeyle Muradiye'nin yıllardır süregelen altyapı sorunlarının çözülmesi hedefleniyor. Kısa süre içinde ilk kazmanın vurulması planlanan ve altyapıda köklü bir değişim sağlayacak proje, Muradiye'nin çehresini değiştirecek. Muradiye'de, yıllardır yaşanan alt katlara bile su çıkmaması, sık sık su kesintilerinin yaşanması gibi birçok problem, bu yatırımla tarihe karışacak. Atık su arıtma tesisiyle de bölgedeki su kaynaklarının korunması, tarım alanlarının ve çevresel değerlerin sürdürülebilirliği de sağlanacak. Başkan Besim Dutlulu, "Ferdi başkanımız bu projeye büyük önem veriyordu. Biz de onun Muradiyelilere verdiği sözü tutmak için çalışıyoruz. Attığımız her adım, bir sorunun çözülmesi anlamına geliyor. Bu anlayışla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Muradiye'nin, uzun yıllardır altyapı eksiklikleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Dutlulu, "Muradiyeli hemşehrilerimiz, ilk katlara bile su çıkmaması, su kesintileri, yetersiz kanalizasyon hatları gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Bu sorunlara kökten çözüm için Dünya Bankası finansmanıyla başlattığımız bu projeyi, yalnızca Muradiye'nin değil, Manisa'nın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. 65 kilometrelik içme suyu hattı, yine aynı uzunlukta kanalizasyon hattı, yağmur suyu altyapısı ve modern atık su arıtma tesisi ile bölgeye sağlıklı, çevreci ve dayanıklı bir altyapı kazandıracağız. Dünya Bankası onaylarının ardından çalışmalar kısa süre içinde başlayacak" diye konuştu. - MANİSA