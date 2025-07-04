Manisa'da Tarihi Altyapı Projesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Manisa'da Tarihi Altyapı Projesi Başlıyor

Manisa\'da Tarihi Altyapı Projesi Başlıyor
04.07.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yıllardır süregelen altyapı sorunlarını çözmek için 2 milyar TL maliyetli büyük bir proje başlattı. Proje kapsamında 65 km içme suyu, 65 km kanalizasyon ve 10 km yağmur suyu hattı inşa edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin en fazla nüfusa sahip mahallesi Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye'de tarihi altyapı yatırımını hayata geçiriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen ve toplam maliyeti 2 milyar TL'yi aşan altyapı projesinde ikinci ihale de tamamlandı.

Muradiye Mahallesi'nin yıllardır beklediği altyapı sorunlarını kökten çözecek proje, Manisa'nın bugüne kadar tek seferde yapılan en büyük altyapı yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. İlk adımı 28 Nisan'da atılan projeyle 65 kilometrelik içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmur suyu hattının yapımı için ihale gerçekleştirilmişti. Projenin ikinci büyük ayağı olan atık su arıtma tesisinin ihalesi de MASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. 10 firmanın teklif verdiği ihale, şeffaflık ilkesi gereği belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı. İhale sürecinde gelen teklifler ön değerlendirme sonrası Dünya Bankası'na sunulacak. Onayın ardından yüklenici firma belirlenerek çalışmalara başlanacak.

Projeyle Muradiye'nin yıllardır süregelen altyapı sorunlarının çözülmesi hedefleniyor. Kısa süre içinde ilk kazmanın vurulması planlanan ve altyapıda köklü bir değişim sağlayacak proje, Muradiye'nin çehresini değiştirecek. Muradiye'de, yıllardır yaşanan alt katlara bile su çıkmaması, sık sık su kesintilerinin yaşanması gibi birçok problem, bu yatırımla tarihe karışacak. Atık su arıtma tesisiyle de bölgedeki su kaynaklarının korunması, tarım alanlarının ve çevresel değerlerin sürdürülebilirliği de sağlanacak. Başkan Besim Dutlulu, "Ferdi başkanımız bu projeye büyük önem veriyordu. Biz de onun Muradiyelilere verdiği sözü tutmak için çalışıyoruz. Attığımız her adım, bir sorunun çözülmesi anlamına geliyor. Bu anlayışla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Muradiye'nin, uzun yıllardır altyapı eksiklikleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Dutlulu, "Muradiyeli hemşehrilerimiz, ilk katlara bile su çıkmaması, su kesintileri, yetersiz kanalizasyon hatları gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Bu sorunlara kökten çözüm için Dünya Bankası finansmanıyla başlattığımız bu projeyi, yalnızca Muradiye'nin değil, Manisa'nın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. 65 kilometrelik içme suyu hattı, yine aynı uzunlukta kanalizasyon hattı, yağmur suyu altyapısı ve modern atık su arıtma tesisi ile bölgeye sağlıklı, çevreci ve dayanıklı bir altyapı kazandıracağız. Dünya Bankası onaylarının ardından çalışmalar kısa süre içinde başlayacak" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Tarihi Altyapı Projesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi

12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
17:09
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
16:58
Silivri’de orman yangını Alevlere müdahale devam ediyor
Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:36
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:39
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 12:12:17. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Tarihi Altyapı Projesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.