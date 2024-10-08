Manisa\'da Tarım Arazileri İçin Dere Yatağı Temizleme Çalışması

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Tarım arazileri koruma altında

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi sınırlarında tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağını temizledi. Sazlıklar nedeniyle kapanan dere yatağı kısa sürede temizlendi. Bölgede çiftliği olduğunu belirten Ali Akgönül isimli üretici, "Ferdi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu sorun vardı. Yağmur yağdığında yüzlerce tarım arazisi, gördüğünüz tarım arazileri su içinde kalıyordu" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile yurttaşın can ve mal güvenliği koruma altına alınıyor. Bu kapsamda, Turgut Özal Mahallesi sınırlarında tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağı da temizlendi. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda tarım arazilerindeki mahsuller koruma altına alındı. Aynı zamanda, bölgede yeni ürün ekecek olan çiftçilerin tarlalarını daha etkili bir biçimde sürmesi sağlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışma için bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede çiftliği bulunan Ali Akgönül, yapılan çalışmadan memnun olduğunu ifade ederek, "Ferdi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu sorun vardı. Bir dilekçemizle sağ olsun geldiler. İşimizi çözmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun. Yağmur yağdığında yüzlerce tarım arazisi, gördüğünüz tarım arazileri olduğu gibi su içinde kalıyordu. Benim burada çiftliğim var. Orası da suyun içinde kalıyordu. Şehir Hastanesinden gelen su, Turgut Özal'dan gelen su, yoldan gelen su olduğu gibi buraya geliyordu. Burası tıkalı olduğu için yıllardır biz bu sorunu çözemedik. Ferdi Başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun" dedi.

Bölgede pamuk yetiştiren Halit Ünal ise, geçmiş dönemde dere yatağının temizlenmesi için defalarca dilekçe verdiklerini belirterek, "Hiç gelmediler. Biz, bu tarlayı amcaoğlumla beraber işliyoruz. Buradan sona kadar biz kepçeyi kendi paramızla yaptırdık, kendi paramızla açtırdık. Belediyeden bir tane ekip gelmedi. Zaten bu seçimde artık belediye de değişti. Değişti, faydasını görmeye başladık. İnşallah da böyle giderler. Bizim istediğimiz o. Ferdi Başkan'dan ben kendi açımdan söyleyeyim memnunum. Şu ana kadar da çok güzel gidiyor. İşleri de güzel. Böyle gittiği zaman da devamlı oy alır. Seviliyor. Güzel işler yapacak inşallah. Ben öyle temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede çiftçilik yapan üreticilerden Deniz Geyikoğulları, "Manisa Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapıyoruz. İşlediğimiz tarım arazisi yağmur sularından dolayı hendekler tıkalı olduğu için su doluyordu. Biz, burayı işleyemiyorduk. Normalde baharda işlememiz gereken araziyi 2-3 ay sonra ancak işleyebiliyorduk. Dağdan gelen su tarlada doluyor. Kanallar pislik dolu olduğu için şişme yapıyor. Gideri olmuyor. Bunun için belediyemize başvurduk. Arazinin yarısı kuru, yarısı yaş oluyordu. Su dolu oluyordu. Ektiğimiz mahsul de bile sıkıntı oluyordu. Su içinde kalıyordu. Su gitmiyordu. Ektiğimiz mahsul zarar görüyordu. Tarlanın yarısını sürebiliyordum, yarısı kalıyordu." derken, Ömer Geyikoğulları ise şunları söyledi: "Çalışma yapılmasa buralara su basıyordu. Memnun olduk. Buraya su bastığı zaman sürülmüyordu. Yani biz mağdur oluyorduk. Ondan dolayı biz CHP'ye oy verdik. Başarılar dilerim. İyi hizmet yaparsa biz her zaman yanındayız.