Manisa'da Tarım Arazileri İçin Dere Yatağı Temizleme Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Tarım Arazileri İçin Dere Yatağı Temizleme Çalışması

Manisa\'da Tarım Arazileri İçin Dere Yatağı Temizleme Çalışması

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağının temizlenmesi ile çiftçilerin ürünleri yağışlardan korundu. Çiftçiler, yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını ifade ettiler.

08.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım arazileri koruma altında

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi sınırlarında tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağını temizledi. Sazlıklar nedeniyle kapanan dere yatağı kısa sürede temizlendi. Bölgede çiftliği olduğunu belirten Ali Akgönül isimli üretici, "Ferdi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu sorun vardı. Yağmur yağdığında yüzlerce tarım arazisi, gördüğünüz tarım arazileri su içinde kalıyordu" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile yurttaşın can ve mal güvenliği koruma altına alınıyor. Bu kapsamda, Turgut Özal Mahallesi sınırlarında tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağı da temizlendi. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda tarım arazilerindeki mahsuller koruma altına alındı. Aynı zamanda, bölgede yeni ürün ekecek olan çiftçilerin tarlalarını daha etkili bir biçimde sürmesi sağlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışma için bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede çiftliği bulunan Ali Akgönül, yapılan çalışmadan memnun olduğunu ifade ederek, "Ferdi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu sorun vardı. Bir dilekçemizle sağ olsun geldiler. İşimizi çözmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun. Yağmur yağdığında yüzlerce tarım arazisi, gördüğünüz tarım arazileri olduğu gibi su içinde kalıyordu. Benim burada çiftliğim var. Orası da suyun içinde kalıyordu. Şehir Hastanesinden gelen su, Turgut Özal'dan gelen su, yoldan gelen su olduğu gibi buraya geliyordu. Burası tıkalı olduğu için yıllardır biz bu sorunu çözemedik. Ferdi Başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun" dedi.

Bölgede pamuk yetiştiren Halit Ünal ise, geçmiş dönemde dere yatağının temizlenmesi için defalarca dilekçe verdiklerini belirterek, "Hiç gelmediler. Biz, bu tarlayı amcaoğlumla beraber işliyoruz. Buradan sona kadar biz kepçeyi kendi paramızla yaptırdık, kendi paramızla açtırdık. Belediyeden bir tane ekip gelmedi. Zaten bu seçimde artık belediye de değişti. Değişti, faydasını görmeye başladık. İnşallah da böyle giderler. Bizim istediğimiz o. Ferdi Başkan'dan ben kendi açımdan söyleyeyim memnunum. Şu ana kadar da çok güzel gidiyor. İşleri de güzel. Böyle gittiği zaman da devamlı oy alır. Seviliyor. Güzel işler yapacak inşallah. Ben öyle temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede çiftçilik yapan üreticilerden Deniz Geyikoğulları, "Manisa Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapıyoruz. İşlediğimiz tarım arazisi yağmur sularından dolayı hendekler tıkalı olduğu için su doluyordu. Biz, burayı işleyemiyorduk. Normalde baharda işlememiz gereken araziyi 2-3 ay sonra ancak işleyebiliyorduk. Dağdan gelen su tarlada doluyor. Kanallar pislik dolu olduğu için şişme yapıyor. Gideri olmuyor. Bunun için belediyemize başvurduk. Arazinin yarısı kuru, yarısı yaş oluyordu. Su dolu oluyordu. Ektiğimiz mahsul de bile sıkıntı oluyordu. Su içinde kalıyordu. Su gitmiyordu. Ektiğimiz mahsul zarar görüyordu. Tarlanın yarısını sürebiliyordum, yarısı kalıyordu." derken, Ömer Geyikoğulları ise şunları söyledi: "Çalışma yapılmasa buralara su basıyordu. Memnun olduk. Buraya su bastığı zaman sürülmüyordu. Yani biz mağdur oluyorduk. Ondan dolayı biz CHP'ye oy verdik. Başarılar dilerim. İyi hizmet yaparsa biz her zaman yanındayız.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Ekonomi, Güncel, Manisa, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Tarım Arazileri İçin Dere Yatağı Temizleme Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 21:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Tarım Arazileri İçin Dere Yatağı Temizleme Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.