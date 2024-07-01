Manisa\'da Yarım Asırlık Gelenek Yeniden Hayata Geçirildi

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde, yarım asırlık bir gelenek olan Hıra Dede hayrı, 10 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildi. Pınarbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Güleç'in öncülüğünde ve köy sakinlerinin desteğiyle hayır yemeği tekrar düzenlenirken bundan sonra geleneğin her yıl devam ettirilmesi planlanıyor.

Saruhanlı ilçesinin Pınarbaşı Mahallesinde, çeşitli nedenlerden dolayı bir süredir yapılamayan geleneksel hayır yemeği, mahalle sakinleri ve muhtarlığın gayretleriyle tekrar hayata geçirildi. İlçe protokolü, mahalle sakinleri ve çevre köylerden yüzlerce kişinin katıldığı yemeğe ilgi büyük oldu.

Muhtar Güleç: "Geleneği yaşatmak istiyoruz"

Pınarbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Güleç, hayır yemeğinin yeniden başlamasıyla ilgili olarak, "Horasan erenlerinden Hırı Dede Pınarbaşı'nın kurucusu, köyümüzün yaklaşık 450 yıllık bir geçmişi var. Büyüklerimiz ve bizim için çok önemli bir zat. Eski İsmi Hırı Kırı olan köyümüzde yıllarca Hırı Dede adına hayır yemeği düzenlenirdi. Mahallemizin köy olduğu dönemlerde bu hayır geleneği çok geniş katılımlarla yapılıyordu. Bazı nedenlerden dolayı yaklaşık 10 yıldır geleneğe ara verilmişti. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle bunu hayata geçirmekte biraz zaman geçti. Allah milletimize ve devletimize bir daha böyle süreçleri yaşatmasın. Biz mahalle sakinlerinin talebiyle bu hayrı tekrar yaşatmak istedik. El birliğiyle verdiğimiz uzun uğraşlar sonunda bu önemli geleneği tekrar hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Seneye, eskiden olduğu gibi yöremizin önemli bir yemeği olan keşkek ile renklendirerek uzun yıllar daha bu hayır yemeğini vermeye devam edeceğiz. İsteğimiz, yemek sayısını artırarak bu bereketli sofrayı herkesle eskiden olduğu gibi büyük katılımlarla paylaşmak. Bu yıl 1000 kişilik bir sofra hazırladık. Seneye tüm Türkiye'yi bu sofraya davet ediyoruz." dedi.

Güleç, insanlar arasında birlik ve beraberlik sağlanması ve kardeşlik duygularının pekişmesi açısından hayır yemeğinin eskiden olduğu gibi asırlar boyu devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bolluk, bereket ve yağmur için dua edildi

Geleneksel hayır yemeği, Pınarbaşı Köyü'nün kurucusu ve büyük din adamı olduğu belirtilen Hıra Dede'nin türbesinin bulunduğu bölgede yapıldı. Hayır yemeği, okunan mevlid-i şerif ve dualarla başladı. Daha sonra davetlilere ve halka yemek ikramı yapıldı. Yemek sonrası bereket, bolluk ve yağmur duası yapıldı.

Muhtarlık azası Mehmet Ali Küçük, "Şimdi mahalle olan köyümüzün kurucusu olan Hıra Dede'yi anmak için yarım asırdan bu yana, her yıl hayır yemeği düzenlenir. Bir müddettir yapılamamıştı. Köyümüze ismini veren Hıra Dede'nin kabri burada, köyün alt tarafında bulunuyor ve ziyaretçisi eksik olmaz. Bizler, geleneksel olarak her yıl hem Hıra Dede'yi anmak hem de köyde bolluk ve bereket için hayır yemeğini tekrar başlatabilmiş olmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Aza Olcay Sarıbaş ise şunları söyledi: "Bu güzel geleneğin yaşatılıyor olması bizler için çok kıymetliydi. Çocukluğumdan beri bilirim, daha dolu olurdu buralar. Bir müddettir hasret kalmıştık. Tüm mahalle sakinleriyle bizler de elimizden gelen gayreti gösterdik. Çok şükür yeniden bir araya gelmek nasip oldu. Muhtarımız Ahmet Güleç, azalarından ben, Mehmet Ali Küçük, Musa Sağlam, Ali Osman Sarıbaş, köy sakinlerimizden Hikmet Kuş, Mehmet Ali Yılmaz, Ferhat Çelik öncülüğünde tüm köy sakinlerinin elbirliği ile bunu başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seneye soframızı yeniden bu tarihlerde vereceğiz. Bu bereketli sofrayı herkesle paylaşmak istiyor ve herkesi bu kardeşlik sofrasına davet ediyoruz." - MANİSA