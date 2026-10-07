Manisa'da yeni çocuk evinin kira desteği protokolü Kızılgüney ile imzalandı - Son Dakika
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Manisa'da yeni çocuk evinin kira desteği protokolü Kızılgüney ile imzalandı

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Manisa\'da yeni çocuk evinin kira desteği protokolü Kızılgüney ile imzalandı
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Manisa merkezdeki konutun çocuk evi olması için kira desteği protokolü, İl Müdürü Kudret Gültaş ile iş insanı Mücahit Kızılgüney tarafından imzalandı. Yeni çocuk eviyle çocuklara sunulan sosyal hizmetlerin kapsamı genişletilecek, yaşam şartları desteklenecek.

Manisa'da çocukların güvenli ve aile ortamında büyümelerini desteklemek amacıyla yeni bir çocuk evi daha hizmete hazırlanıyor. Çocuk evinin kira desteğini MÜSİAD Manisa Şube Başkanı ve iş adamı Mücahit Kızılgüney üstlenirken, protokol imza altına alındı.

Manisa'da çocukların güvenli, huzurlu ve aile ortamına uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla hizmet veren çocuk evlerine bir yenisi daha eklenecek.

Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Manisa merkezde bulunan bir konutun çocuk evi olarak hizmet vermesi planlandı. Çocuk evinin kullanımına yönelik kira desteği sağlanmasına ilişkin protokol, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ile MÜSİAD Manisa Şube Başkanı ve iş insanı Mücahit Kızılgüney tarafından imzalandı. Protokol, Vali Yardımcısı Vekili Günhan Yazar'ın onayıyla hayata geçirildi.

Çocukların ihtiyaçlarına uygun yaşam alanı

Çocuk evleri, çocukların bakım ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi, günlük yaşamlarını ev ortamına uygun şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla hizmet veriyor. Manisa merkezde faaliyete geçecek yeni çocuk evinde de çocukların ihtiyaçları doğrultusunda güvenli ve destekleyici bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Yeni çocuk evinin hizmete girmesiyle birlikte çocuklara yönelik sunulan sosyal hizmetlerin kapsamının genişletilmesi ve çocukların yaşam şartlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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