Manisa\'da Yıkılma Tehlikesi Bulunan Tarihi Hamam Define Avcılarının Hedefi Oldu

Sahibinden satılık 6 asırlık hamam

Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi hamam define avcılarının hedefi oldu

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan ve Osmanlı döneminde yapıldığı düşünülen yaklaşık 6 asırlık tarihi Alaca Hamamı, restorasyon masraflarının yüksek olması nedeniyle adeta yok olmaya yüz tuttu. Hamamın 7 mirasçısı, tarihi eserin yeniden canlandırılması için dileyen kamu kurumu ya da özel girişimciye hamamı satabileceklerini ifade etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde bulunan tarihi Alaca Hamamı'nın, 15. yüzyılın ortalarında II. Murad'ın Şarapdarı Hamza Bey tarafından, padişahın Manisa ziyareti onuruna yaptırıldığı düşünülüyor. Resmi kayıtlarda olmasa da II. Murad'ın tahtı Fatih Sultan Mehmet'e bırakması sonrası hamamın II. Murad'a hizmet verdiği söyleniyor. Daha sonraları şahıslar tarafından satın alınan ve bugüne kadar özel mülk statüsünde bulunan tarihi hamam, restorasyon gerektirmesi ve tarihi yapı olması ve restorasyon masraflarının oldukça yüksek olması nedeniyle 5 yıl önce hizmet vermeyi bıraktı. 5 yıl öncesine kadar Manisa'nın en önemli hamamları arasında yer alan tarihi hamam, adeta çürümeye yüz tuttu. Tavanlarında göçmeler meydana gelen ve içerisinde yıkılmalar başlayan hamamın elektrik tesisatları, kapı ve pencereleri hurdacılar tarafından çalındı. Hamamı korumak için sürekli olarak masraf yaptıklarını belirten hamam mirasçılarından iş insanı Salih Etker, hamamın kendilerinden satın alınarak restorasyon yapılmasını ve Manisa'ya yeniden hizmet vermesini istiyor. Hamamın restorasyon çalışmalarının yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Kültür ve Turizm Bakanlığına hatta yerel yönetimlere kadar pek çok yere başvuru yaptığını belirten Etker, girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

"Büyüklerimiz vefat edince bizlere miras kaldı"

Hamamın kendilerine büyüklerinden miras kaldığını belirten Salih Etker, "Alaca Hamam sahiplerindenim. Bu hamam taşınmaz kültür varlığıdır. Tam ne zaman yapıldığıyla ilgili bilgim yok ancak burası bizim büyüklerimizden miras kaldı. Osmanlı dönemine dayanan bir tarihçesi olduğunu söylüyorlar. Büyüklerimiz babam bir arkadaşıyla beraber ortak olarak 1960 yıllarında satın alıyor. Büyüklerimiz vefat edince bizlere miras kaldı" dedi.

"Mal sizin, ne yaparsanız yapın' deniyor"

Restorasyon yapmak istediklerinde şahıs mülkü olması nedeniyle herhangi bir destek de alamadıklarını söyleyen Etker, "Daha önce evlerde geçmiş dönemlerde hamamlar yoktu. Hatta dönem dönem buraya askeriyeden geceden sabaha kadar buraya yıkanmaya gelirlermiş. Onların bende kayıtları da var. Biz bazı yerlere dilekçelerle başvurduk. Ödeneğin olmadığı, hamamı alamayacaklarını belediye ve benzeri kurumlardan olumsuz cevaplar geldi. Biz belli başlı yerlere 'bizim işimiz değil', 'burayı alıp ne gibi gelir sağlayabiliriz' diye düşüncelere sahip olduklarından dolayı biz de burayı tamirat yapmak istedik. Manisa Valiliği tarafından şahıs mülklerine taşınmaz kültür varlığı olduğu için bir ödenek yok. 'Mal sizin ne yaparsanız yapın' deniyor. Tarihimiz çok değerli ancak çok değersiz. Böyle bir kıskacın içerisindeyiz" diye konuştu.

"Değeri mukabilinde satabiliriz"

Hamamın yıkılmaya yüz tuttuğunu ve Manisa'ya kazandırılması gerektiğini söyleyen Etker, almak isteyen kurumlara hamamı satabileceklerini belirterek, "Yıkılmaya yüz tuttu. Hırsızlar giriyor, çocukların oyun alanı oldu. Kimisi tarihi eser diyerek girip kazı yapıyor, altın ve benzeri şeyler arıyor. Biz bunlardan da bıktık. Bir keşmekeşlik var. Bunların aslında kurumun satın alıp, kurum bünyesine geçtikten sonra restorasyonları yapılması lazım. Hiçbir yerden yardım ve destek yok. Değeri mukabilinde satabiliriz. Hatta paramız yok diyen kurumlardan takas yoluyla da değeri mukabilinde verme şansımız var. Çünkü buranın kurtulması ve tarihi değerinin ortaya çıkması çok önemli. Koruma kuruluna burayı koruyun diyoruz. Çok değerli, kendi kendine yıkılıyor. Tamirat yapılmasını istiyoruz. Artık tehlike arz ediyor. Çocukların oyun alanı oldu. Bize sürekli şikayetler geliyor. Pencerelerini kapılarını yaptırıyoruz ancak hurdacılar çalıyor. Buradaki halk da bu durumdan şikayetçi" ifadelerini kullandı.