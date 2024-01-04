 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da Yıkılma Tehlikesi Bulunan Tarihi Hamam Define Avcılarının Hedefi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da Yıkılma Tehlikesi Bulunan Tarihi Hamam Define Avcılarının Hedefi Oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan ve Osmanlı döneminde yapıldığı düşünülen yaklaşık 6 asırlık tarihi Alaca Hamamı, restorasyon masraflarının yüksek olması nedeniyle adeta yok olmaya yüz tuttu. Hamamın 7 mirasçısı, tarihi eserin yeniden canlandırılması için dileyen kamu kurumu ya da özel girişimciye hamamı satabileceklerini ifade etti.

Manisa\'da Yıkılma Tehlikesi Bulunan Tarihi Hamam Define Avcılarının Hedefi Oldu
04.01.2024 - 23:52,
Abone Ol

Sahibinden satılık 6 asırlık hamam

Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi hamam define avcılarının hedefi oldu

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan ve Osmanlı döneminde yapıldığı düşünülen yaklaşık 6 asırlık tarihi Alaca Hamamı, restorasyon masraflarının yüksek olması nedeniyle adeta yok olmaya yüz tuttu. Hamamın 7 mirasçısı, tarihi eserin yeniden canlandırılması için dileyen kamu kurumu ya da özel girişimciye hamamı satabileceklerini ifade etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde bulunan tarihi Alaca Hamamı'nın, 15. yüzyılın ortalarında II. Murad'ın Şarapdarı Hamza Bey tarafından, padişahın Manisa ziyareti onuruna yaptırıldığı düşünülüyor. Resmi kayıtlarda olmasa da II. Murad'ın tahtı Fatih Sultan Mehmet'e bırakması sonrası hamamın II. Murad'a hizmet verdiği söyleniyor. Daha sonraları şahıslar tarafından satın alınan ve bugüne kadar özel mülk statüsünde bulunan tarihi hamam, restorasyon gerektirmesi ve tarihi yapı olması ve restorasyon masraflarının oldukça yüksek olması nedeniyle 5 yıl önce hizmet vermeyi bıraktı. 5 yıl öncesine kadar Manisa'nın en önemli hamamları arasında yer alan tarihi hamam, adeta çürümeye yüz tuttu. Tavanlarında göçmeler meydana gelen ve içerisinde yıkılmalar başlayan hamamın elektrik tesisatları, kapı ve pencereleri hurdacılar tarafından çalındı. Hamamı korumak için sürekli olarak masraf yaptıklarını belirten hamam mirasçılarından iş insanı Salih Etker, hamamın kendilerinden satın alınarak restorasyon yapılmasını ve Manisa'ya yeniden hizmet vermesini istiyor. Hamamın restorasyon çalışmalarının yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Kültür ve Turizm Bakanlığına hatta yerel yönetimlere kadar pek çok yere başvuru yaptığını belirten Etker, girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

"Büyüklerimiz vefat edince bizlere miras kaldı"

Hamamın kendilerine büyüklerinden miras kaldığını belirten Salih Etker, "Alaca Hamam sahiplerindenim. Bu hamam taşınmaz kültür varlığıdır. Tam ne zaman yapıldığıyla ilgili bilgim yok ancak burası bizim büyüklerimizden miras kaldı. Osmanlı dönemine dayanan bir tarihçesi olduğunu söylüyorlar. Büyüklerimiz babam bir arkadaşıyla beraber ortak olarak 1960 yıllarında satın alıyor. Büyüklerimiz vefat edince bizlere miras kaldı" dedi.

"Mal sizin, ne yaparsanız yapın' deniyor"

Restorasyon yapmak istediklerinde şahıs mülkü olması nedeniyle herhangi bir destek de alamadıklarını söyleyen Etker, "Daha önce evlerde geçmiş dönemlerde hamamlar yoktu. Hatta dönem dönem buraya askeriyeden geceden sabaha kadar buraya yıkanmaya gelirlermiş. Onların bende kayıtları da var. Biz bazı yerlere dilekçelerle başvurduk. Ödeneğin olmadığı, hamamı alamayacaklarını belediye ve benzeri kurumlardan olumsuz cevaplar geldi. Biz belli başlı yerlere 'bizim işimiz değil', 'burayı alıp ne gibi gelir sağlayabiliriz' diye düşüncelere sahip olduklarından dolayı biz de burayı tamirat yapmak istedik. Manisa Valiliği tarafından şahıs mülklerine taşınmaz kültür varlığı olduğu için bir ödenek yok. 'Mal sizin ne yaparsanız yapın' deniyor. Tarihimiz çok değerli ancak çok değersiz. Böyle bir kıskacın içerisindeyiz" diye konuştu.

"Değeri mukabilinde satabiliriz"

Hamamın yıkılmaya yüz tuttuğunu ve Manisa'ya kazandırılması gerektiğini söyleyen Etker, almak isteyen kurumlara hamamı satabileceklerini belirterek, "Yıkılmaya yüz tuttu. Hırsızlar giriyor, çocukların oyun alanı oldu. Kimisi tarihi eser diyerek girip kazı yapıyor, altın ve benzeri şeyler arıyor. Biz bunlardan da bıktık. Bir keşmekeşlik var. Bunların aslında kurumun satın alıp, kurum bünyesine geçtikten sonra restorasyonları yapılması lazım. Hiçbir yerden yardım ve destek yok. Değeri mukabilinde satabiliriz. Hatta paramız yok diyen kurumlardan takas yoluyla da değeri mukabilinde verme şansımız var. Çünkü buranın kurtulması ve tarihi değerinin ortaya çıkması çok önemli. Koruma kuruluna burayı koruyun diyoruz. Çok değerli, kendi kendine yıkılıyor. Tamirat yapılmasını istiyoruz. Artık tehlike arz ediyor. Çocukların oyun alanı oldu. Bize sürekli şikayetler geliyor. Pencerelerini kapılarını yaptırıyoruz ancak hurdacılar çalıyor. Buradaki halk da bu durumdan şikayetçi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmanlı, Manisa, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Yıkılma Tehlikesi Bulunan Tarihi Hamam Define Avcılarının Hedefi Oldu - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:45:32. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Yıkılma Tehlikesi Bulunan Tarihi Hamam Define Avcılarının Hedefi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement