Manisa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

(MANİSA) - Manisa merkezli altı ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında son beş yılda yasa dışı bahis kapsamında olduğu değerlendirilen 1,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda B.K., A.E. ve M.Ç.'nin, üçüncü kişilere ait banka hesaplarını para karşılığında kiralayıp yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis para transferlerini gerçekleştirdiği ve kişilerden banka hesabı kiraladığı belirlenen toplam 27 şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendi. İncelemede, hesaplarda son beş yılda yasa dışı bahis kapsamında olduğu değerlendirilen toplam 1,3 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı.

ALTI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 14 Eylül'de Manisa merkezli Kars, Antalya, Aydın, İzmir ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama, el koyma ve yakalama faaliyetlerinde 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 19 cep telefonu, 22 SIM kart, 1 bilgisayar, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 11 USB bellek, 1 hard disk ve 3 POS cihazına incelenmek üzere el konuldu.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si Manisa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.