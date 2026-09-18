Manisa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa merkezli altı ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında son beş yılda yasa dışı bahis kapsamında olduğu değerlendirilen 1,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

(MANİSA) - Manisa merkezli altı ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında son beş yılda yasa dışı bahis kapsamında olduğu değerlendirilen 1,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda B.K., A.E. ve M.Ç.'nin, üçüncü kişilere ait banka hesaplarını para karşılığında kiralayıp yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis para transferlerini gerçekleştirdiği ve kişilerden banka hesabı kiraladığı belirlenen toplam 27 şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendi. İncelemede, hesaplarda son beş yılda yasa dışı bahis kapsamında olduğu değerlendirilen toplam 1,3 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı.

ALTI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 14 Eylül'de Manisa merkezli Kars, Antalya, Aydın, İzmir ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama, el koyma ve yakalama faaliyetlerinde 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 19 cep telefonu, 22 SIM kart, 1 bilgisayar, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 11 USB bellek, 1 hard disk ve 3 POS cihazına incelenmek üzere el konuldu.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si Manisa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: ANKA
ManisaBankaYerelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor
Kolombiya’da düşen uçaktan acı haber geldi Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da düşen uçaktan acı haber geldi! Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi
AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 13:10:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement