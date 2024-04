Manisa\'da 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Etkinlikleri Başladı

Yerel

Manisa'da 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa Mesir Ticaret Fuarı 30. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Manisa 30. Mesir Ticaret Fuarı 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı. Katılımın yoğun olduğu fuarın açılış töreninde Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı bir konser verirken, yabancı öğrenciler halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan SNS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Simsaroğlu, "Manisa Mesir Fuarı bir kent fuarı ve kent panayırıdır. Fuarımızın kapılarını dile kolay 30. kez açıyoruz ama bu panayırın kültürü çok daha eskilere dayanıyor. Hatırlayanlar vardır, Mesir döneminde Laleli'de, sonrasında Ulupark'ta tezgahlar kurulurdu. Manisa Mesir Fuarı o günlerin günümüze iz düşümüdür ve görkemli saçım törenimizin ardından en köklü ve en çok hemşehrimize ulaşan etkinliliğidir" dedi.

Mesir fuarına uzun süredir hasret kaldıklarını söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan, tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkan Manisa'mızın; yerli ve yabancı turist sayısını artırmak, şehrimize kalıcı eserler bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Uluslararası Mesir Macunu Festivali, dünyanın en eski festivallerinden biri. Bizlere düşen görev, festival kapsamını her yıl daha da genişleterek, tüm dünyaya daha çok duyurmak. Manisa'nın festivaller kenti olarak anılması en büyük hedeflerimizden biri. Manisa'yı sadece Mesir Festivali ile değil birçok farklı festivalle buluşturmamız gerekiyor. Bunun çalışmalarına şimdiden başladık. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirasları listesinde yer alan Mesir Festivalimiz, düzenleyeceğimiz yeni festivallerimizin lokomotifi olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu şehrin her potansiyelini dinamiğe çevirmek için çok çalışacağız"

Mesir Fuarı sayesinde yüzlerce firma ziyaretçilerle buluşma imkanı bulduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa'mızda da yaklaşık 30 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, her yıl yüzlerce firmayı ve esnafı, binlerce ziyaretçisiyle buluşturuyor. Bu yıl da otomotivden beyaz eşyaya, mobilyadan ev dekorasyonuna kadar 200'ü aşkın firmayı şehrimizde ağırlıyoruz. Bu güzel fuar organizasyonunun şehrimizin tanıtımının yanında ekonomisi için de büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. 484 yılı geride bırakan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi, 4 yıllık bir özlemin ardından dün itibariyle coşkuyla başlattık. Pazar günü mesir saçım töreniyle coşkumuzun zirve yapacağı bu güzide festivalin her alanda daha ileriye taşınması için üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapacağımızı belirtmek istiyorum. Hemşerilerimizin de festivaline sahip çıkmasıyla birlikte hem festivalimizin hem de şehrimizin tanıtımı noktasında önemli bir konumda bulunan festivalimizi şanına yakışır duruma getireceğimize inanıyorum. Manisa, medeniyetler şehri. Tarihiyle doğasıyla tarımıyla sanayisiyle turizmiyle potansiyeli olan bir şehir. Bu şehrin her potansiyelini dinamiğe çevirmek için çok çalışacağız" dedi.

Fuarın sadece bir etkinlik olmadığını geleneğin yaşatılmasına da önemli katkılar sağladığını söyleyen Manisa Valisi Enver Ünlü, "Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, asırlardır süregelen bir geleneğin ve kültürel mirasın yaşatılması adına atılmış önemli bir adımdır. Gediz Ovası'nın arkasında yatan 1,5 milyon dekarlık verimli toprakları, gelişmiş sanayisi ve kültürel mirası ile Manisa'mız zengin bir kültürel ve ekonomik potansiyele sahiptir. Bu tür festivaller, kentimizin kültür, tarım ve sanayi alanındaki potansiyelini, ulusal ve uluslararası arenada tanıtma fırsatı sunarken, aynı zamanda yerel ekonomiyi canlandırma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme açısından da büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte fuarlar, sadece ekonomik birer platform olmanın ötesinde, kültürel ve sosyal birer buluşma noktası olarak da değerlendirilmelidir. Kadim bir medeniyetin, bereketli tarım faaliyetlerinin, gelişmiş bir sanayinin ve zengin bir turizm potansiyelinin bulunduğu Manisa'mız için bu fuarların, ilimizin tanıtımında ki etkisini daha fazlalaştırmak için elimizden geleni yapacağımıza inancım tamdır. Bu vesile ile şehrimizin marka değerini artırmak için böylesi fuarlar başta olmak üzere, her türlü etkinlik için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ünlü, Başkan Zeyrek, Başkan Durbay ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Fuarda yer alan ürünleri inceledi.

Fuara Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA