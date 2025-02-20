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Manisa'nın yeraltında büyük değişim başladı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kentin alt yapı sorunlarını kökten çözmek ve modern bir şehir inşa etmek için göreve gelir gelmez kapsamlı bir alt yapı seferberliği başlattı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Nisan 2024'ten bu yana tam 150 kilometrelik alt yapı hattı döşendi, binlerce branşman hattı yenilendi.

Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa'nın geleceği için alt yapı yatırımlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Su kesintileri, seller, taşkınlar artık bu şehrin kaderi olmayacak. 40 yıldır el değmeyen alt yapıyı tamamen yeniliyoruz. Asbestli borulardan kaçaklara neden olan eski hatlara kadar, yerin altında büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, göreve geldiği günden bu yana dirençli, dayanıklı ve modern bir kent alt yapısı oluşturma konusundaki kararlılığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda birçok çalışmaya imza attı. Yapılan çalışmalarla kentte yılların kanayan yarası olan alt yapı sorunlarına birer birer son veriliyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarıyla Manisa'nın geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor. Bu kapsamda, 1 Nisan 2024'ten tarihinden itibaren 100 kilometre içme suyu, 40 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, binlerce üzerinde branşman hattı da yenilendi.

"Manisa'da güçlü bir alt yapı inşa ediyoruz"

Alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zeyrek, "Yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunlarını masaya yatırarak hem mevcut sorunları giderecek hem de uzun vadeli çözümler üretecek projeleri hayata geçiriyoruz. Yurttaşlarımıza, temiz içme suyu sağlamak, sağlam kanalizasyon ağları oluşturmak ve yağışlarda su baskınlarını önlemek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Alaşehir ve Salihli'ye 291 milyon TL'lik alt yapı yatırımı

Alaşehir ve Salihli ilçe merkezlerine yeterli su temin etmek çalıştıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "200 milyon TL yatırımla Alaşehir ilçe merkezinde yaşanan su kesintilerine son vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçe merkezi için ekonomik ömrünü tamamlayan isale hattının yerine 17 kilometre çelik içme suyu isale hattı döşüyoruz. Projemiz kapsamında ayrıca, 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu inşa ediyoruz. Salihli ilçe merkezi için ise 91 milyon TL yatırımla 7 kilometrelik eski asbestli hattı yeni çelik hat ile değiştiriyoruz. Projede yer alan 500 ve 1000 tonluk içme suyu depolarında da imalatlarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, inşa ettiğimiz deponun üzerine kuracağımız hidroelektrik santrali ile yılda 3.57 gigawatt saat elektrik üretimi yapacağız" diye konuştu.

Kırsal mahallelerin alt yapısı da güçlendiriliyor

Başkan Ferdi Zeyrek, kırsal kalkınma için alt yapı yatırımlarının önemli olduğuna değinerek, "Köylerimizdeki eski içme suyu ana şebeke ve içme suyu terfi hatlarını da yeniliyoruz. İçme suyu şebeke hattı sağlıksız olan, kanalizasyon hattı dahi bulunmayan köylerimizde alt yapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Suyu olmayan köylerimize açtığımız sondajların bağlantısını yapmak için içme suyu terfi hattı imalatları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Muradiye'ye 2 milyar TL'lik yatırım

Manisa'nın en büyük mahallesi olan Yunusemre İlçesi'ne bağlı Muradiye Mahallesi'nde 2 milyar TL'lik Dünya Bankası kredisiyle kapsamlı bir alt yapı çalışması yapacaklarını ifade eden Ferdi Zeyrek, "Hazırladığımız revize projelerini Dünya Bankası ve İller Bankası yetkililerine sunduk. Onay sürecinin ardından yapım ihalesine çıkacağız. Projemiz kapsamında, Muradiye'de 65 kilometre içme suyu hattı döşeyeceğiz ve 4 bin adet abone bağlantısını yenileyeceğiz. 10 bin metreküplük de içme suyu deposu inşa edeceğiz. Mahallemizde, 65 kilometre de kanalizasyon hattı imalatı yapacağız. 9 kilometre yağmur suyu hattı döşeyeceğimiz mahallemizde, 500 adet de ızgara montajı gerçekleştireceğiz. Nüfusu 50 binin üzerinde olan mahallemizin evsel nitelikli atık su kirliliğine son vermek için ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edeceğiz" diye bilgi verdi.

Kırkağaç Gelenbe Mahallesinin alt yapısı yenileniyor

Başkan Zeyrek, Dünya Bankası kredisi kapsamında belde durumundan mahalleye dönüşen Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nin de alt yapısını yenileyeceklerini belirterek, 23 kilometre içme suyu hattı ile 2 kilometre içme suyu isale hattı döşeyeceklerini, daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmak için 400 metreküplük içme suyu deposu da inşa edeceklerini ifade etti.

"Kentin alt yapı haritasını çıkarıyoruz"

Manisa'da geçmiş yıllarda bir alt yapı master planı hazırlanmamış olduğunu vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, "Kentimizin alt yapı haritası ne yazık ki mevcut değil. Alt yapı sorunlarına el yordamı ile müdahale ediliyor ve bu nedenle çözümler gecikebiliyor. Bu çağdışı durumu değiştirmek için Manisa'nın sayısal alt yapı haritasını çıkarıyoruz. Artık gerekli değişim ve yenilemeleri vaktinde yapacak, sorunların azalmasını sağlayacağız. Var olanlara da hızla müdahale ederek yurttaşlarımıza daha konforlu bir şehir sunacağız" dedi.