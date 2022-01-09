Manisa Şoförler Odası'nda 'Karaağaç' yeniden başkan - Son Dakika

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Salih Karaağaç yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Salih Karaağaç yeniden aday olurken, 155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve 23 yıldır taşımacılık yapan Cavit Güden yarıştı. Kongrenin divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter yaptı. Kongreye Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar'ın yanı sıra oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan ve genel kurulun şoför esnafına, Manisa'ya hayırlar getirmesini temenni eden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, 4 yıllık görev boyunca üyelere destek olmak için çalıştıklarını ve pandemi döneminde zor günler geçirdiklerini belirtti. Başkan adaylarından Cavit Güden ve Erdoğan Akatmacı da birer konuşma yaparak, esnafın çok zor günler geçirdiğini ifade ettiler. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Üyeler, kurulan 8 sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanması sonrası sandıklar açılarak sayım yapıldı. Mevcut başkan Salih Karaağaç 707 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Cavit Güden 366, Erdoğan Akatmacı ise 291 oyda kaldı. - MANİSA