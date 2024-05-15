Manisa Valisi Enver Ünlü Engelliler Haftası kortej yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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Manisa Valisi Enver Ünlü Engelliler Haftası kortej yürüyüşüne katıldı

Manisa Valisi Enver Ünlü Engelliler Haftası kortej yürüyüşüne katıldı

Manisa Valisi Enver Ünlü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası farkındalık programı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Programda engelli bireyler şarkı söyleyip dans ederek çeşitli gösteriler yaptı. Vali Ünlü, etkinliklere katılım sağlayan engelli derneklerinin üyeleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

15.05.2024 12:06
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Manisa Valisi Enver Ünlü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası farkındalık programı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle Manisa'da farkındalık programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan programda Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Programda engelli bireyler şarkı söyleyip dans ederek çeşitli gösteriler yaptı. Vali Ünlü daha sonra korteje ve etkinliklere katılım sağlayan engelli derneklerinin üyeleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Farkındalık programına Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, öğretmenler, öğrenciler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Valisi Enver Ünlü Engelliler Haftası kortej yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

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