Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle iftar programında buluştu

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Manisa Valisi Enver Ünlü, vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere, toplumun huzuru için özverili bir şekilde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Manisa Valisi Enver Ünlü Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle iftar sofrasında buluştu. Polisevinde düzenlenen iftar programına Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı P. Alb. Zeynel Abidin Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve emniyet personeli katıldı.

Ezanın okunup oruçların açılmasının ardından semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Vali Enver Ünlü programda yaptığı konuşmada, "Dünyanın en köklü ve en güçlü milletlerinden olan Türk Milleti, hüküm sürdüğü coğrafyaya kurduğu yüksek medeniyetler ile barış ve huzuru getirmiştir. Türk Milletinin bu başarısının temelinde millet olma şuuru vardır. Bir milleti bir arada tutmanın önemli şartlarının başında ise onların can ve mal güvenliklerini, huzurlarını, geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayabilmek gelmektedir. Sizler de ifa ettiğiniz görev ile; devletimizin bekasını, milletimizin huzurunu, toplumsal barışımızı sağlamaktasınız. Bu topraklarda kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak bunda Türk Polisinin özverisi çok büyüktür. Emniyet Teşkilatımız terörle mücadelede, asayiş ve huzurun sağlanmasında görev yaparken ülkemizde yaşanan afetlerde de tüm birimleriyle seferber olmakta; her durum ve şartta milletinin yanında yer almaktadır" dedi.

Türk polisinin; vicdan, merhamet, adalet ve asalet bakımından dünyada eşi benzerinin bulunmadığını ifade eden Vali Ünlü, "Üzerinizde gururla taşıdığınız üniforma, sizi gören her vatandaşımıza huzur ve güven verirken, huzurumuza kastedenlere de korku salmaktadır. Varlığınız, 15 Temmuz hain darbe girişimine göğsünü siper eden Komiser Zeynep Sağır'ı, teröristlerce açılan hain ateşin hedefi olan Polis Memuru Cemal Ilgaz'ı, namusu olan karakolu korurken bölücüler tarafından şehit edilen Bekçi Ali Karakuzu'yu, kısacası ülkemizin huzuru için canından vazgeçen ölümsüz kahramanlarımızı hatırlatmaktadır. Bu vesile ile devletimizin ve milletimizin bekası için kahramanlık destanları yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize güzel ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Üstlendiğiniz zorlu görevler, büyük fedakarlıklar ve riskler içermesine rağmen sizler, bu görevleri büyük bir cesaret ve kararlılıkla yerine getirmektesiniz. Bu fedakarlık, sadece sizin değil, ailelerinizin de büyük bir yükü omuzladığının göstergesidir. Bu gayretlerinizin en başta milletimizin teveccühünü kazandığını unutmamalısınız. Ayaklarının altına cennet serilen analarımızın duası her daim sizlerledir. Manisa'da göreve başladığım günden bugüne göstermiş olduğunuz üstün başarılar dolayısıyla teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerle birlikte bu fedakarlığı omuzlayan değerli ailelerinize selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" dedi. - MANİSA