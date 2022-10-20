Manisa yerel haberi... Salihli'de muhtarlara yemekli kutlama - Son Dakika
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Manisa yerel haberi... Salihli'de muhtarlara yemekli kutlama

20.10.2022 11:42
Manisa yerel haberi... Salihli'de muhtarlara yemekli kutlama

Manisa haberleri... Manisa'nın Salihli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından muhtarlara düzenlenen yemekli programla kutlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından muhtarlara düzenlenen yemekli programla kutlandı.

Salihli'de Muhtarlar Günü dolayısıyla Salihli Belediyesi tarafından muhtarlara yemek verildi. Bizim Ev Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen yemekli kutlama programının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Değerli yol arkadaşlarım, sizlerle beraber görev yapmaktan dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek sorunları çözüyoruz. Ben öncelikle sizlere sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Bugün sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Salihli'mize hizmet yolunda gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve sizlere sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum" dedi.

Görev yaptığı 8,5 yıllık süre içerisinde ilçe merkezi ile 102 mahalleye kazandırılan yatırımlar ve hizmetlerle ilgili muhtarlara bilgi veren Başkan Kayda, Cumhur İttifakı ile yeni dönemde de hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Salihli'de büyük yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Kayda, doğalgazın gelmesiyle birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrikaların yükseldiğini 10 bin kişiye iş kapısı açtıklarını, üretime başlayan fabrikaların ilanla işçi aradığını kaydetti. Başkan Kayda, "Cumhur İttifakı'nın gücü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Salihli'miz için gece gündüz demeden hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşması noktasında muhtarların önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Vatandaşlarımızın hizmetlerle buluşması noktasında kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir görev üstlenen değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Bizim Ev Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemeğe, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler ile muhtarlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Manisa yerel haberi... Salihli'de muhtarlara yemekli kutlama - Son Dakika

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