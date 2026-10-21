Manisa Yunusemre'de cami ve Kur'an kursu için protokol imzalandı, Yonca Gıda yapacak - Son Dakika
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Manisa Yunusemre'de cami ve Kur'an kursu için protokol imzalandı, Yonca Gıda yapacak

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Manisa Yunusemre\'de cami ve Kur\'an kursu için protokol imzalandı, Yonca Gıda yapacak
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Manisa Yunusemre'de Uncubozköy Mahallesi'ne cami, Kur'an kursu ve müştemilat kazandırılacak. Valilikte imzalanan protokole göre tüm inşaat giderlerini Yonca Gıda Sanayi A.Ş. üstlenecek; tesisin yapı ruhsatı alındıktan sonraki bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'ne cami, Kur'an kursu ve müştemilat kazandırılması için protokol imzalandı. Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından yapılacak projeye ilişkin protokol, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen törenle imza altına alındı.

Valilik Brifing Salonu'ndaki törene Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Yonca Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve ilgililer katıldı.

Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, Manisa'ya kazandırılacak hizmet dolayısıyla Sait Türek'e ve ailesine teşekkür etti. Manisa OSB'nin şehre sağladığı ekonomik katkıların yanı sıra sosyal ve manevi hizmetlere yönelik desteklerinin de önemli olduğunu belirten Özkan, cami ve Kur'an kursu yapılmasına yönelik niyetin imzalanan protokolle somut bir adıma dönüştüğünü ifade etti.

Projenin özellikle çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Özkan, cami ve Kur'an kursunun planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete sunulmasını temenni etti. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve personeline de teşekkür eden Özkan, yatırımın Manisa'ya hayırlı olmasını diledi.

Bir yıl içinde tamamlanacak

Protokol kapsamında yapılacak camiye Hacı Hikmet Türek Camii, Kur'an kursu ve müştemilatına ise Abdullah-Hacı Fatma Ayman Kur'an Kursu adı verilecek.

Cami, Kur'an kursu ve müştemilatının tüm inşaat giderleri hayırsever Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından karşılanacak. Yapının, yapı ruhsatının alınmasından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İnşaatın onaylı projelere uygun şekilde tamamlanması ve yapı kullanma izin belgesinin alınmasının ardından devir işlemleri, imzalanan protokol hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
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