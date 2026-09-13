Manisalı üretici Cerit, ata tohumu karpuzları gelecek nesillere taşıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Hüseyin Cerit, yıllardır dedelerinden miras kalan ata tohumu karpuzları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Cerit, bölgedeki ata tohumu geleneğini yaşatmak için yoğun mesai harcıyor. Her hasat döneminde tarlasındaki en verimli karpuzları tohumluk olarak özenle ayıran Cerit, bir sonraki sezonda bu tohumları yeniden ekerek eski karpuz türlerinin devamlılığını sağlıyor. Lezzeti ve aromasıyla ön plana çıkan bu doğal karpuzlar, pazar tezgahlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görerek kısa sürede tükeniyor.

"Ömrüm yettiğince bu türü yaşatacağım"

Ata tohumlarından asla vazgeçmeyeceğini belirten üretici Hasan Hüseyin Cerit, "Bu karpuzlar oldukça tatlı ve dayanıklı. Eskiden pamuk içlerinde dedelerimiz yetiştirdi. O yıldan beri tohumunu alarak bizler de devam ediyoruz. Ömrüm yettiğince bu türü yaşatacağım" dedi.