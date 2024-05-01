Manisalılar 1 Mayıs'ta Atatürk Kentpark'a akın etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisalılar 1 Mayıs'ta Atatürk Kentpark'a akın etti

Manisalılar 1 Mayıs\'ta Atatürk Kentpark\'a akın etti

Manisalılar, resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sıcak havayı fırsat bilerek Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark'a akın etti. Kent Park'ı tercih eden vatandaşlar, masaların yetersiz olmasından şikayet etti. Park, kahvaltı, dinlenme ve çeşitli etkinlikler için rağbet görüyor.

01.05.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü fırsat bilen Manisalılar sıcak havanın da etkisiyle Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark'a akın etti.

dolayısıyla resmi tatil 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramında havaların da sıcak olmasını fırsat bilen Manisalılar kendilerini Atatürk Kent Park'a attılar. Kahvaltı için Kent Parkı tercih eden vatandaşlar, masaların yetersiz olmasından şikayet etti.

Manisa'nın en geniş dinlenme alanı olan Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan Atatürk Kent Park'ı, kahvaltı ve dinlenme için Manisalılar tarafından rağbet görüyor. Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü fırsat bilen vatandaşlar Atatürk Kent Park'ı doldurdular. Hem büyükler hem de çocuklar için çeşitli etkinliklere sahip olan parka gelen Manisalılar doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar, kahvaltı ve yemek için kullanılan masaların yetersiz olduğunu dile getirdi. Yürüyüş ve doğum günü etkinliklerinin de yapıldığı park, doğal görüntüsüyle izleyenleri cezbediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, 1 Mayıs, Manisa, Tatil, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisalılar 1 Mayıs'ta Atatürk Kentpark'a akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:23 TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:38:49. #1.12#
SON DAKİKA: Manisalılar 1 Mayıs'ta Atatürk Kentpark'a akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement