Mansur Yavaş, Kırşehirlilerle İftarda Buluştu

Yerel

İftarda Kırşehirlilerle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Belediye başkanı, kentinde yaşayanların doğumundan ölümüne kadar her türlü problemiyle ilgilenen insandır. Aynı zamanda kentte yaşayan insanların, toplulukların, hemşehri derneklerinin ve bütün sosyal grupların taleplerine uygun bir şekilde onların da yaşamının sürdürülmesine katkıda bulunmak demektir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Yavaş, Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında 2 binin üzerindeki Kırşehirli ile bir araya geldi.

"BELEDİYE BAŞKANI, KENTİNDE YAŞAYANLARIN HER TÜRLÜ PROBLEMİYLE İLGİLENEN İNSANDIR"

Konuşmasına Kırşehirliler Vakfı'nın çalışmalarını yakından izlediğini belirterek başlayan Mansur Yavaş, belediye başkanının görevinin sadece asfalt ve kaldırım yapmak olmadığını vurgulayarak, "Belediye başkanı, kentinde yaşayanların doğumundan ölümüne kadar her türlü problemiyle ilgilenen insandır. Aynı zamanda kentte yaşayan insanların, toplulukların, hemşehri derneklerinin ve bütün sosyal grupların taleplerine uygun bir şekilde onların da yaşamının sürdürülmesine katkıda bulunmak demektir. Bu nedenle biz de kendilerine destekte bulunmaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

"YEREL KÜLTÜRÜN SERGİLENDİĞİ BİR ALANA İHTİYAÇ VAR"

Yavaş, yeni dönemde Kırşehirliler Evi projesini hayat geçirebileceklerini söyleyerek, "Bugün burada bir iftara dahi 2 binin üzerinde insan katılıyor. Demek ki Ankara'da bahçesinde geniş bir şekilde 5-6 bin kişinin yemek yiyebileceği, düğün yapabileceği aynı zamanda Kırşehir'e ait damak lezzetlerinin, gastronominin, yerel kültürün sergilendiği bir alana ihtiyaç var. İnşallah önümüzdeki dönem bunu da mutlaka planlayacağız" diye konuştu.

"HEMŞEHRİ DAYANIŞMALARINA AYRICA DESTEKTE BULUNUYORUZ"

"Bu kültürlerin mutlaka yaşaması lazım. Gelecek kuşağa aktarılması lazım" diyen Yavaş, bunun da ancak hemşehri dayanışmasıyla gerçekleşebileceğini vurguladı. Yavaş, şöyle devam etti:

"Bu nedenle biz hemşehri dayanışmalarına ayrıca destekte bulunuyoruz. Bir sivil toplum kuruluşunun başarılısı böyle bir davete icabet edenlerin fazlalığıyla anlaşılır. İnşallah önümüzdeki dönem Allah nasip ederse sizlerin de desteğiyle bu söylediklerimizi yerine getirmeye daha büyük toplantılar yapıp kültürün hem gelecek kuşaklara hem Ankara'ya tanıtılması hem de dünyaya tanıtılması konusunda başarılı oluruz."

TEKAY: "MANSUR YAVAŞ'I KIRŞEHİRLİLER OLARAK TAKDİR EDİYORUZ VE SEVİYORUZ"

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, Mansur Yavaş'ın Kırşehirliler Vakfı'nı her zaman desteklediğini belirttiği konuşmasında, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın vakfımızla birçok projeyi ortak gerçekleştirdiğini, özellikle her 25 Eylül'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda büyük ozanımız Neşet Ertaş anma programının gerçekleşmesinde, Altınpark'taki vakıf merkezimizin yanına, gençlik kollarımız için, sosyal tesis projesinin gerçekleşmesinde vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz kendisini Kırşehirliler olarak takdir ediyoruz ve seviyoruz. Kendisinin de Kırşehirlileri çok sevdiğini biliyoruz. Çıkmış olduğu bu kutlu yolunda kendisine üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Tuncay Tekay, Kırşehir'e, Kırşehirlilere ve Kırşehir Vakfı'na destek ve katkılarından dolayı Yavaş'a ahilik rozeti takarak plaket takdim etti. Ankara'da 40 iş adamına ahilik rozeti taktıklarını belirten Tekay, 41. rozeti de Mansur Yavaş'a takarak kendisini ahi ilan ettiklerini söyledi.