Manyas Spor Kulübü Balkan Karate Şampiyonasında Önemli Başarılar Elde Etti

Karadağ'ın Bar şehrinde 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 29. Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manyas Spor Kulübü, önemli başarılara imza attı. 13 ülkeden 1895 sporcunun katıldığı şampiyonada, kulüp 5 sporcu ve 2 antrenörle milli takım kadrosunda yer aldı.

Egemen Efe Er, Balkan ikincisi oldu

Manyas Spor Kulübü'nün başarılı sporcularından Özen Egemen Efe Er, 11 Yaş Erkek Kata kategorisinde gösterdiği performansla finale yükseldi. Finalde, geçtiğimiz yıl da karşılaştığı rakibine 3-2 mağlup olan Egemen, Balkan ikinciliği derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. 11 Yaş Kızlar 40 kilogram kategorisinde mücadele eden Ceydanur Mira Ören, sırasıyla Karadağ, Hırvatistan ve Türkiye'den rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde hakem kararıyla elenen genç sporcu, üçüncülük maçında Hırvatistanlı rakibini 3-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen turnuvada sergilediği performansla dikkat çeken Abdullah Şimşek'in yanı sıra, 12 Yaş Erkekler 37 kg'da mücadele eden İbrahim Beşir Efe Er ve 13 Yaş Erkekler 40 kg kategorisinde yarışan Barış Orak da göstermiş oldukları azim ve mücadeleyle izleyenlerden tam not aldı.

Manyas Spor Kulübü, bu önemli başarıya ulaşmalarında katkı sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, Manyas Belediyesi'ne ve Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR