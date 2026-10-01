Maraş Dulkadiroğlu'nda depremzede Orhan Akkurt "Bu evleri yapma şansımız yoktu" dedi. - Son Dakika
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Maraş Dulkadiroğlu'nda depremzede Orhan Akkurt "Bu evleri yapma şansımız yoktu" dedi.

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Maraş Dulkadiroğlu\'nda depremzede Orhan Akkurt "Bu evleri yapma şansımız yoktu" dedi.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden Orhan Akkurt, Aslanbey Çiftliği Mahallesi'nde yapılan köy evine yerleşti. Akkurt, 34 köy evi bulunduğunu ve suyla elektriğin dört dörtlük olduğunu söyleyerek 'Bizim bu evleri yapma şansımız yoktu' dedi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine yerleşen depremzede Orhan Akkurt, "Bizim bu evleri yapma şansımız yoktu, temelini bile atma şansımız yoktu" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden depremzedeler, devlet tarafından yapılan köy evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Depremde evini kaybeden ardından Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Çiftliği Mahallesi'nde yapılan köy evlerine yerleşen depremzede Orhan Akkurt, devlet tarafından kendilerine sunulan köy evinden memnun olduklarını söyledi.

"Bizim bu evleri yapma şansımız yoktu"

Orhan Akkurt, depremde evlerinin yıkıldığını ve can kayıpları olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sayesinde evlerimize kavuştuk. Burada 34 köy evimiz var. Gayet güzel, suyumuz, elektriğimiz dört dörtlük. Bizim bu evleri yapma şansımız yoktu, temelini bile atma şansımız yoktu. Devletimiz bize bu imkanı sundu, biz de memnunuz. Güzel bir şekilde yaşıyoruz burada" dedi.

"Cumhurbaşkanımız bizlere ev yaptı teslim etti"

Eşi Hatice Akkurt ise, "Depremde evlerimiz yıkılmıştı sağ olsun Cumhurbaşkanımız bizlere ev yaptı teslim etti. Devletten 100 koyun başvurusu yapmıştım o çıktı onlara bakıyorum. Köy yerinde hayvancılık yapmak lazım. Çok güzel buralar komşularımız da çok iyi. Kocam arazide çalışıyor yardım ediyor, beraber hayvanlarımıza bakıyoruz" diye konuştu.

Kevser Akkurt da deprem sonrası kendilerine verilen köy evinden memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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