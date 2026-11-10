Mardin Dara'da muhtar ATV işletmesine tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Mardin Dara'da muhtar ATV işletmesine tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusu yaptı

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Mardin Dara\'da muhtar ATV işletmesine tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusu yaptı
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Mardin'in Dara Mahallesi'nde ATV işletmeciliği yapan firmaya yönelik tartışma yargıya taşındı. Mahalle Muhtarı Ferhan Güneş ve beraberindekiler, köylülere tehdit ve hakarette bulunulduğu iddiasıyla Mardin Adliyesinde işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mardin'in tarihi Dara Mahallesi'nde ATV motosiklet işletmeciliği yapan firmaya yönelik tartışmalar yargıya taşındı. Dara Mahalle Muhtarı Ferhan Güneş ve beraberindekiler, köylülere tehdit ve hakarette bulunulduğu iddiasıyla Mardin Adliyesine giderek işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mardin'in önemli tarihi ve turistik alanlarından biri olan Dara Antik Kenti çevresinde, ATV motosiklet işletmeciliği nedeniyle mahalle sakinleri ile işletme arasında anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Dara Mahalle Muhtarı Ferhan Güneş ve beraberindeki vatandaşlar, köylülere yönelik tehdit ve hakaret iddiaları üzerine Mardin Adliyesine giderek ATV motosiklet işletmecisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklamalarda bulunan mahalle muhtarı Ferhan Güneş, bölgede yürütülen ATV faaliyetlerinin köy yaşamını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

"Kendi evimize çivi çakamazken her yere tabela asıyorlar"

Dara Antik Kentinin tarihi ve koruma altındaki bir bölge olmasına dikkat çeken muhtar Güneş, köylülerin kendi evlerinde en küçük bir değişiklik yapmakta dahi çeşitli kısıtlamalarla karşılaştığını, buna karşın ATV işletmesinin bölgede çok sayıda tabela astığını iddia etti. Güneş, "Dara Antik Kenti olduğu için biz kendi evimize bir çivi dahi çakamazken, ATV işletmesi her yere levha asıyor. Meralarımızın işgal edildiğini düşünüyoruz. Bu durum hayvancılık yapmamıza engel oluyor. Köylünün geçim kaynağı olan meraların bu şekilde kullanılması bizleri mağdur ediyor. ATV ile gelenler örf ve adetlerinize uymuyor, köy içerisinden geçerken şarkı söyleyip dans ediyorlar. Örf ve adetlerimiz hiçe sayılıyor" dedi.

"Okulun önü ATV garajına çevrildi"

ATV faaliyetlerinin mahalledeki çocukları da olumsuz etkilediğini belirten Güneş, özellikle okul çevresindeki gürültüden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Okul önünün ATV motosikletlerinin bekleme ve garaj alanı haline getirildiğini öne süren Güneş, araçların çıkardığı ses nedeniyle çocukların eğitim hayatının olumsuz etkilendiğini savunarak, "Çocuklarımız ATV seslerinden dolayı okula gitmekte zorlanıyor. Bizler köyümüzde huzur içinde yaşamak, hayvancılığımızı sürdürmek ve çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim görmesini istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra köylülerin yaşam alanlarına, meralarına ve çocukların eğitim ortamına da gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Karagoz Mehmet Karagoz:
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