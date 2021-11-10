Mardin'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri Mardin Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtının önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi adına Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Garnizon komutanlığı adına Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde anma programı düzenlendi.

Anma programına, Vali Demirtaş, Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, vali yardımcıları, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, kamu kurum kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat yaptı. Dünya genelinde devlet adamlarının Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı yazılarının okunmasının ardından Mardin Anadolu Lisesi öğrencilerinin okudukları şiirler ve müzik sunumuyla anma programı sona erdi. - MARDİN