Mardin'de Belediye Çalışanı İş Yerinde Ölü Bulundu

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 29 yaşındaki belediye çalışanı iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen arkadaşları, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) binasında görev yapan 29 yaşındaki Aşkın G'nin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aşkın G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aşkın G'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.