Mardin'de Şiddet Olayında Tutuklama

19.02.2026 15:54
Mardin'de 17 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen Y.K. tutuklandı.

Gülten Akgül

(MARDİN) -

Mardin'de 17 yaşındaki çocuğa şiddet ve eziyet uygulanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir çocuğun darbedildiği ve köpekle tehdit edildiği iddiasına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından şüpheli Y.K. (21) gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Y.K, buradaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA

15:56
