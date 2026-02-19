Mardin'de Şiddet Olayında Tutuklama

Gülten Akgül

(MARDİN) -

Mardin'de 17 yaşındaki çocuğa şiddet ve eziyet uygulanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir çocuğun darbedildiği ve köpekle tehdit edildiği iddiasına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından şüpheli Y.K. (21) gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Y.K, buradaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.