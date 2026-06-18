Mardin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

18.06.2026 15:21
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Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, araçlardan inen kişilerin silahla ateş ettikleri ve otomobilleri birbirlerinin üzerine sürdükleri yer aldı.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Tepebağ Mahallesi mevkisinde 15 Haziran günü iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. 5 kişinin yaralandığı kavga anına ait görüntüler filmleri aratmadı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobillerden inen kişilerin birbirlerini darbettikleri, silahla yaraladıkları ve otomobilleri birbirlerinin üzerine sürdükleri görülüyor.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kavga ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kavgada yaralananlardan 4'ünün tedavileri sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mardin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika

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