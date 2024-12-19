Mardin\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MARDİN - Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde 34 ZF 6409 plakalı Fiat otomobil 47 DR 974 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.