Mardin'de Üniversite Bölümlerinin İptal Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mardin'de Üniversite Bölümlerinin İptal Tehlikesi

Mardin\'de Üniversite Bölümlerinin İptal Tehlikesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB iş birliğinde açılması planlanan üniversite bölümlerinin yer alacağı okul binalarının OSB'ye devrinin iptal edilmesi gündemde. Kararın geçmesi halinde, Mardin'de yapılacak üniversite bölümleri tehlikeye girecek.

09.08.2024 12:12  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB iş birliğinde Mardin'de açılması planlanan Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının yer alacağı okul binaları arsasının OSB'ye devrinin iptalini, Ağustos ayı meclis gündemine getirdi. Kararın Mardin Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçmesi halinde, Mardin'de sanayi ve istihdam alanında yapılacak üniversite bölümlerinin iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

2022 yılında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin Ticaret Odaları ve Borsa Başkanları imzasıyla Mardin OSB'de Artuklu Üniversitesi bünyesinde Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi gibi bölümlerin açılması için 15 bin metrekarelik arsa OSB'ye devredildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB tarafından yapılan protokolde, Artuklu Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İş Birliğinin güçlendirilmesi ve imalatçılar ile sanayicilerin nitelikli ara eleman yetiştirilmesi projesi kapsamında Mardin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ve mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait olan 15 bin 294,57 metrekarelik alanı Mardin OSB Müdürlüğüne devretti.

13 Nisan 2022 tarihinde Artuklu Üniversitesi ile OSB arasında yapılan protokolde ise Mardin OSB Meslek Yüksekokulunun bina inşaatı ve tefrişatının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılması, Meslek Yüksekokulunda Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının açılması kararlaştırıldı.

DEM istihdam projesini iptal etmek istiyor

Mardin'de üretim ve istihdamı sağlayacak, üniversite ve OSB işbirliğini güçlendirecek, sanayide ara eleman ihtiyacını karşılayacak ve öğrencilerin zorunlu stajlarına yönelik yapılması planlanan proje, Mardin Büyükşehir Belediyesinin tehdidi altında bulunuyor. Mardin Büyükşehir Belediyesinde Başkan Vekili Neyaz Yıldız imzasıyla meclis üyelerine gönderilen Ağustos ayı gündem maddeleri çağrısında, OSB tarafından okul binası yapılacak taşınmazın devrinin iptali de bulunuyor.

Ahmet Türk ve yönetimine eleştiriler sürüyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra seçilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve yönetiminin, Mardin'e hizmet etmek yerine şehrin gelişimine, istihdamına, huzur ve güvenine darbe yapmaya çalıştığını dile getiren Mardinliler bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Mardin'in üretim ve istihdam kapasitesini artıracak bu tür projelerin engellenmesinin, bölgenin kalkınma çabalarına zarar vermekte ve geleceğe dair umutları kırmak olarak yorumladı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, mardin, OSB, Eğitim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Üniversite Bölümlerinin İptal Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:47 PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza verdi PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verdi
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Üniversite Bölümlerinin İptal Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement