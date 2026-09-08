Mardin Nusaybin\'de servis devrildi, 13 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 13 öğrenci yaralandı.

Kaza, Nusaybin Yolu üzerindeki İpekyolu Caddesi'nin Tilkitepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, öğrencileri taşıyan 47 EAT 130 plakalı servis aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza bölgesine toplam 10 ambulans ekibi yönlendirilirken, servis aracında bulunan 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.