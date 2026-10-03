Mardin Valisi Akkoyun: Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde ilerliyor

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) – Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Terörsüz Türkiye" sürecinin birlik ve beraberliğin güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve siyasi partilerin destekleriyle; kurumlarımızın koordinasyonu ve gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' süreci oldukça sağlıklı bir şekilde ilerliyor" dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi birimlerinin çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Basının, toplumun haber alma hakkının sağlanması ve yapıcı fikirlerin gelişmesindeki rolüne değinen Akkoyun, basın mensuplarına teşekkür etti.

Toplantıda Mardin'in çok kültürlü yapısı, kent ekonomisi ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akkoyun, şunları söyledi:

"GELECEK NESİLLERE BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ, KARDEŞLİĞİ VE BARIŞI MİRAS BIRAKACAĞIZ"

"Mardin'imiz; farklı inançlara ve farklı etnik yapılara sahip insanların yüzyıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içerisinde yaşadığı, yarenlik ve esnaflık yaptığı, gerçekten dünyanın örnek şehirlerinden biridir. Bizler; geçmişimizden miras aldığımız bu kardeşlik hukukunu daha da güçlendirerek gelecek nesillere birliği, beraberliği, kardeşliği ve barışı miras bırakacağız. Kamu yatırımlarını hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirirken, kardeşlik hukukunu bozmadan, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek yolumuza devam edeceğiz."

"BİRÇOK SEKTÖR, HUZUR ORTAMI ÜZERİNDE İNŞA OLUR"

Huzur ortamının kent ekonomisine katkısına değinen Akkoyun, şöyle konuştu:

"Birçok sektör, huzur ortamı üzerinde inşa olur. Uzun yıllardır devletimizin şehrimizde, özellikle huzurun tam anlamıyla sağlanması noktasında yapmış olduğu çalışmalar; tarımın, sanayinin ve turizmin gelişmesi gibi çok güzel sonuçlar verdi. İnşallah bu durum; yatırımların, istihdamın, gelirin ve refah düzeyinin artmasını da sağlayacaktır. Bunu mevcut durumda görüyoruz, inşallah bundan sonraki yıllarda daha bariz bir şekilde göreceğiz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Akkoyun, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlanan sevgi, saygı, kardeşlik, barış ve huzur ortamı; birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiği gibi, Mardin'imizin tarımdan sanayiye, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata çok önemli ilerlemeler kaydetmesine de imkan sağlıyor. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenip pekişmesi için 'Terörsüz Türkiye' süreci çok önemli bir fırsat. Gelinen noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve siyasi partilerin destekleriyle; kurumlarımızın koordinasyonu ve gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' süreci oldukça sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Bunu sahada da açıkça görüyoruz."