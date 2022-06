Mardinli ev hanımı hobi olarak başladığı resim sanatını ticarete döktü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk annesi ev hanımı Rahime Can, yaptığı karakalem portreleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Rahime Can, 14 yaşında başladığı karakalem portrelerine evlendikten sonra da devam etti. 2 çocuk annesi ev hanımı Can, ilerleyen zamanda sanatını geliştirdikten sonra işi ticarete de döktü. Farklı yerlerden sipariş almaya başlayan Can, bir yandan ev işlerini yaparken bir yandan da aldığı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Resim yapmaya hobi olarak başladığını ifade eden Can, "Ev hanımıyım, resim çizmeyi çok seviyorum. Bunu ileri hedeflere ulaştırmayı seviyorum. Bir yandan da evimin işlerini yapıyorum, çocuklara koşturuyorum. Bir yandan da çizim yapıyorum. Bunun kargosu var, görünmeyen kısımları da var. Bayağı yorucu oluyor ama netice itibariyle çalışmak güzel" dedi.

14 yaşından beri resim sanatına ilgi duyduğunu ifade eden Can, "Siparişleri internet üzerinden alıyorum. Türkiye'nin her yerine bazen yurt dışına siparişler gönderebiliyoruz. Çizimlerimizi genel itibariyle beğeniliyor. Kendimi geliştirmeyle ilgili çok emek sarf ediyorum. Şu anda sayısızca göndermediğimiz siparişler var. Bu işin eğitimini almadım, hobi olarak başladım" şeklinde konuştu. - MARDİN