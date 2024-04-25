Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde Anma ve Pilav Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde Anma ve Pilav Şenliği Düzenlendi

Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi\'nde Anma ve Pilav Şenliği Düzenlendi

Kayseri'de bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, 'Mareşal Fevzi Çakmak'ı Anma ve Geleneksel Pilav Şenliği' programı düzenledi. Programa okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda Mareşal Fevzi Çakmak'ın hayatı hakkında bilgilendirme yapıldı ve mehter takımı dinletisi gerçekleştirildi. Program, halk oyunları gösterisi ve pilav dağıtımı ile sona erdi.

25.04.2024 13:17
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Mareşal Fevzi Çakmak, Kayseri'de adını taşıyan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Mareşal Fevzi Çakmak'ı Anma ve Geleneksel Pilav Şenliği' programında anıldı.

Okulda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşan okul müdürü Seyit Efeoğlu,"2023-2024 eğitim öğretim yılı sosyal etkinlikler kapsamında okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Mareşal Fevzi Çakmak'ı anma ve Bahar Etkinlikleri programımıza hoş geldiniz. Fevzi Çakmak Anadolu Lisemiz 1973 yılından beri 51 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Kayserimizin köklü liselerinden biridir. Açıldığı günden bu tarafa binlerle ifade edilen mezunumuz bir çok meslek gurubunda ülkemize hizmet etmektedir. Şu an 1230 öğrenci 75 personeli ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden okulumuz akademik, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Okulumuz İsmini Cumhuriyetimizin Kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün yanında kurucu kadroda yer alan zamanın Genel Kurmay Başkanı, Büyük devlet adamı Mareşal Fevzi Çakmaktan almıştır. "Geçmişini topyekün unutmuş insan, hafızasını yitirmiştir" der Merhum Teoman Duralı. Bizler Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi ailesi olarak şanlı tarihimizi unutmadan, ismini aldığımız tarihi şahsiyetimiz Mareşal Fevzi Çakmak 1 anmak ve anısını yaşatarak farkındalık oluşturmak istedik. Günümüzde özellikle sosyal medya aracılığı ile toplumumuzu ve özellikle çocuklarımızı etkisi altına alan popüler kültür, milli ve manevi değerlerimizi değersizleştirmekte ve bizi öz benliğimizden uzaklaştırmaktadır. Eğitimciler ve ebeveynler olarak bizlere düşen en önemli görevlerden biri de çocuklarımızı etkisi altına alan kültür emperyalizmine karşı etkin mücadele etmektir. Kendi örfümüzü, adetlerimizi gelenek ve göreneklerimizi, inancımızı, müziğimizi, oyunlarımızı hatta yemeklerimizi daha görünür kılmak ve gelecek nesillere aktarmak, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak anlamına gelir. Bizler de bu amaçla kendi kültür ve inancımıza ait değerleri yaşatmak ve farkındalık oluşturmak için bu programı düzenledik" dedi.

Programda mehter takımı tarafından dinleti gerçekleştirilirken, Mareşal Fevzi Çakmak'ın hayatı hakkında da bilgilendirme yapıldı. Bir okul öğrencisi tarafından hatim duası okunması ile devam eden program müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi ve pilav dağıtımının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde Anma ve Pilav Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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