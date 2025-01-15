Marmara\'da Müsilaj Endişesi

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Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Kadıköy'de de görüldü. Adalar'da görülen beyaz tabaka, Bostancı kıyılarında da deniz yüzeyini kapladı.

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar'da görülmesinin ardından Bostancı sahil kıyılarında da görüldü. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka görenlerde endişe oluşturdu. - İSTANBUL