Marmara' dan sevindiren haber

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesi sahil bölgesinde, denizde görülen kızıllığın denizin kendini yenilemesi ve balık çeşitliliğinin artması olarak yorumlanıyor.

Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı ve Dalgıç Turhan Çavdar, denizdeki kızıllığın balıkçılar adına sevindirici bir haber olduğunu açıkladı. Denizde kızıllık olmasının balık bolluğu ve çeşitliliğinin artacağına işaret olduğunu belirten Çavdar, " Denizdeki bu kızıllık bizim balıkçılar açısından çok iyi bir şey. Bu deniz kirliliği değildir. Her sene biz bunu dört gözle bekleriz. Denizde kızıllık olduğu zaman denizlerde balık bolluğu ve çeşitliliği artar. Vatandaşlar bunu deniz kirliliği olarak algılamasın. Bu balık olur deniz anası olur yani denizin altındaki canlıların döllenme dönemidir. Bu kızıllık 15 yada 20 gün sonra dahada kırmızılaşıp canlılığa dönüşecektir. Bu çok iyi bir haber. Vatandaş hiçbir endişe duymasın, bunun salya ile ilgisi yoktur. Bu 10 yada 15 senede olan bir durumdur. Doğa yada deniz kendini yeniledi ve canlılık oluştu" şeklinde konuştu.