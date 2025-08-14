Marmara Denizi\'nde Rüzgar Seferleri Aksattı

Marmara Denizinde etkili olan şiddetli rüzgar deniz seferlerinin aksamasına sebep oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 8 ayrı seferin iptal edildiği duyuruldu.

Öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sebebiyle bugün saat 14.00'te başlayıp iptal olan seferler şu şekilde:

14.08.2025 14: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 14: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 14: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 15: 55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 17: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 17: 45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 20: 15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 20: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları - BURSA