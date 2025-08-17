Marmara Depremi\'nin 26. Yılı anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yılı dolayısıyla gerçekleşen anma programında deprem saati 03.02'de eller semaya açıldı, hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

17 Ağustos 1999 tarihinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin 26'ncı yılındaki anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, saatler 03.02'yi gösterdiğinde ellerin semaya açılarak depremde hayatlarını kaybedenler için dua edilmesiyle son buldu. Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA