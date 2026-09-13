Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğusunda sağanak, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık