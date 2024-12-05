Marmarabirlik'ten 445 Milyon TL Ödeme - Son Dakika
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Marmarabirlik'ten 445 Milyon TL Ödeme

Marmarabirlik\'ten 445 Milyon TL Ödeme

Marmarabirlik, ortaklarına 6 Aralık'ta 445 milyon TL ödeme yapacak, toplam ödeme 882 milyon TL olacak.

05.12.2024 13:36
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024/2025 ürün alım kampanyası devam eden ve ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 6 Aralık 2024 Cuma günü (yarın) ortaklara 445 milyon TL'lik ödeme yapacak.

2024/2025 ürün alım kampanyasına Ekim'de başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar 40 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Ortaklara 16 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 6 Aralık 2024 Cuma günü (yarın) 445milyon TL ödeme yapılacak. Ortaklar, saat 00.00'dan itibaren üçüncü dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecekler. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 882 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Üretici elindeki ürüne sahip çıkmalı

Ürün alımları hakkında açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik'in faaliyet alanı olan kooperatif bölgesinde 379 bin ton rekolte olduğunu, bu miktarın tamamını almasının ne fiziki ne de mali olarak mümkün olmadığını belirtti. 2025 yılında arz talep dengesinin değişeceğini ve ürünün az olacağını ifade eden Başkan Hidamet Asa, "Şu anda arz fazla, talep ise az. Daha sonra arz düşeceği için talep aynı kalsa bile fiyatlar normale dönecektir. Bu yüzden üreticimiz elindeki ürüne sahip çıksın" ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik'in 60 bin ton ile tarihinin en yüksek alım miktarı olsa da özellikle Bursa Bölgesi'nde geçtiğimiz yılın üç katı ürün olduğunu belirten Başkan Asa, bu ürünü Marmarabirlik'in tek başına kaldırmasının mümkün olmadığını söyledi. Asa uzun vadede sofralık zeytinin havuzdan talep göreceğini ifade ederek, "Sofralık zeytin rekoltesinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde Marmarabirlik'in görevi önce kendini, kooperatiflerini ve ortaklarını korumaktır. Aynı zamanda ortağının ürününü satmak en iyi şekilde değerlendirmek ve bir sonraki ürün alım dönemine hazırlanmaktır" dedi.

İlk hasat dönemi başladığında üreticinin tercihinin yağlık zeytin olduğunu bildiren Hidamet Asa, "Şu andaki teslimatların sofralığa doğru yönelmiş olması sevindiricidir. Bu da üreticimiz açısından fiyat ortalamasının yukarı yönde artışını sağlayacaktır. Serbest piyasadaki ürünün ortalama fiyatı düşük seviyede. Üretimde devamlılığın sağlanması için üreticinin emeğinin ve alın terinin korunması gerekir. Burada tüccara da görev düşüyor. Marmarabirlik'te 270 dane ürünün avans fiyatı 70 TL iken serbest piyasada 45 TL'ye almak istenmesini doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Teslimattaki sıkıntılar farklı beyan rakamlarından ileri geliyor

Şu anda teslimat miktarı konusunda yaşanan sıkıntılar ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Hidamet Asa sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sıkıntıların temeli ortakların rekolte beyanı verdikleri dönemde ana taahhüt miktarına kadar rekolte beyanı yazdırmış olmalarıdır. Marmarabirlik alım miktarıyla, rekolte beyanı arasındaki fark büyüdükçe, kota uygulaması kaçınılmaz oluyor. Rekolte beyanı 100 bin ton yerine 80 bin ton gelmiş olsaydı kota uygulaması olmazdı. Önümüzdeki yıllarda ortalama verilebilecek ürün miktarı kadar rekolte beyanı verilmesinin önemli olduğunu belirtmek isterim." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmarabirlik'ten 445 Milyon TL Ödeme - Son Dakika

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