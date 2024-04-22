Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutladı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında "Çocuklarımızın Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaklarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına ve aydınlık yarınlarımızın mimarları olacaklarına inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak; dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılına ulaşmanın onuru ve gururu içindeyiz" diyen Başkan Acar Ünlü mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Yüce Atatürk 23 Nisan'ın önemini "23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık cihanına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder" cümleleriyle açıklamıştır. 23 Nisan 1920, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi değil, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin yanı sıra millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetimizin de temellerinin atıldığı tarihtir. Ulu önderimiz geleceğimizin teminatı ve milletimizin en değerli varlığı olarak gördüğü çocuklarımıza, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan ederek onlara duyduğu güveni, sevgiyi ve verdiği değeri göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımızın da bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek çalışacaklarına, cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkacaklarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına ve aydınlık yarınlarımızın mimarları olacaklarına inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle anarak; saygı ve sevgilerimi sunuyorum" - MUĞLA