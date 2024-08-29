Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü için yayınladığı mesajında mücadeleyi ve kahramanları vurguladı.

29.08.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü için yayınladığı mesajında "Mücadeleyi, zafere giden yolda olmazsa olmaz yapan, istikbali karakteri kılanlardır" ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı tarihinin mücadeleler ve kahramanlık hikayeleri ile dolu olduğuna ve mücadeleyi, zafere giden yolda olmazsa olmaz yapan, istikbali karakteri kılanlar olduğunu vurgulayan Başkan Ünlü, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti işte bu temeller üzerine kurulmuş, karamsarlığı ve teslimiyeti tarihinin her noktasında reddetmiş bir ülkedir. Bu topraklarda dünyada eşi az bulunur bir kahramanlık destanı yazıldı. Bütün bir ulus, Ulu Önder Mustafa Kemal'in liderliğinde bağımsızlığı için canı pahasına mücadele etti. Bu sebeptendir ki, bugün hepimizin gurur duyduğu bir günü kutluyoruz. Bugün Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu belirleyen, Büyük Taarruz'un son günü gerçekleşen Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı o anlamlı ve büyük günün 102. yıl dönümüdür. 30 Ağustos 1922'nin üzerinden 102 yıl geçti. O günkü aynı inanç ve aynı temellere dayanan ilkelerimiz ile tarihi mücadelenin başkahramanı, ülkemizin kurucusu Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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