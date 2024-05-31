Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi\'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti

Halkçı belediyecilik anlayışıyla sürekli halkın içinde olan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Yapılması gereken çalışmalarla ilgili talep ve önerileri dinledi ve gerekli talimatları verdi.

31.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Ardından merkez pazar yerini de ziyaret ederek esnafla ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüştü.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla sürekli halkın içinde olan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Ünlü, yapılması gereken çalışmalarla ilgili talep ve önerileri dinledi. Acil yapılması gereken işlerle ilgili birim müdürleriyle istişare ederek gerekli talimatları verdi.

Her daim halkın içinde, vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösterdiğini söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Bugün müdürlerimizle birlikte Söğüt'teydik. Söğüt mahallemiz özellikle yerli turistlerimizin uğrak noktası. Sezona hazırlığı devam eden esnafımızla görüşerek talep ve önerileri dinledik. Notlarımızı aldık, en acil olanlardan başlayarak hayata geçireceğiz" dedi. Ünlü; özellikle dereler, temizlik ve fen işleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Başkan Acar Ünlü, merkez pazar yerini de ziyaret ederek esnafla ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüştü. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Ünlü, pazar yerinin şartlarının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları da inceledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Acar Ünlü, Marmaris, Söğüt, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 13:00:05. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement