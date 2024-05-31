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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Ardından merkez pazar yerini de ziyaret ederek esnafla ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüştü.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla sürekli halkın içinde olan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Ünlü, yapılması gereken çalışmalarla ilgili talep ve önerileri dinledi. Acil yapılması gereken işlerle ilgili birim müdürleriyle istişare ederek gerekli talimatları verdi.

Her daim halkın içinde, vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösterdiğini söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Bugün müdürlerimizle birlikte Söğüt'teydik. Söğüt mahallemiz özellikle yerli turistlerimizin uğrak noktası. Sezona hazırlığı devam eden esnafımızla görüşerek talep ve önerileri dinledik. Notlarımızı aldık, en acil olanlardan başlayarak hayata geçireceğiz" dedi. Ünlü; özellikle dereler, temizlik ve fen işleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Başkan Acar Ünlü, merkez pazar yerini de ziyaret ederek esnafla ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüştü. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Ünlü, pazar yerinin şartlarının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları da inceledi. - MUĞLA