Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşlarla bayramlaştı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram coşkusunun yaşandığı Marmaris'te, Başkan Ünlü bayramı halkla iç içe kutladı. Bayram namazını Eski Cami'de kılan Başkan Ünlü, vatandaşlarla bayramlaşarak edilen duaların kabul olmasını diledi.

Başkan Ünlü, Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma törenine de katıldı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri hazır bulundu.

Burada yaptığı açıklamada bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Ünlü, "Hep birlikte bayram kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Sağlıklı, huzurlu nice bayramlar dileğiyle tüm halkımızın ve bayram tatili için Marmaris'i tercih eden misafirlerimizin bayramını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Ünlü, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını ve ekiplerin bayram boyunca teyakkuzda olacağını da sözlerine ekledi.