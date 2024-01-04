Marmaris Belediye Başkanı, sabah sporuna katılan kadınlarla kahvaltıda buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye'nin ücretsiz olarak düzenlediği sabah sporuna katılan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün sağlıklı ve zinde yaşam için kadınlara yönelik düzenlediği sabah sporu geçen kasım ayıda başlamıştı. Belediyenin spor eğitmenlerinin gözetiminde ücretsiz olarak gerçekleştirilen derslere kadınlar bugünkü dersin ardından bir kahvaltı düzenledi. Kadınlar, evde yaptıkları yiyecekleri ikram ettikleri kahvaltıya Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da davet ettiler.

DERSLER KEYİFLİ GEÇİYOR

Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda Başkan Mehmet Oktay'a teşekkür eden katılımcılar, "Derslerden, ortamdan, yapılan çalışmalardan ve personelden çok memnunuz. Bu dersler sayesinde tüm haftamız enerjik ve keyifli geçiyor. Bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"İLGİ ÇOK MEMNUN EDİCİ"

Kendisini davet eden yurttaşları kırmayarak kahvaltıya katılan Belediye Başkanı Mehmet Oktay da derslerden duyulan memnuniyetin kendilerine de mutlu ettiğini söyledi. Marmaris'te sporu yaygınlaştırmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Oktay, "Spor yapan bünye her zaman daha mutlu, daha zinde, daha keyiflidir. Marmaris'i spor kenti yapmak için her alanda çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında daha çok yurttaşımız spor yapsın diye etkinlikler düzenliyoruz. 3 senedir yaptığımız bu çalışmalara gösterilen ilgi bizi de memnun ediyor" diye konuştu.

"YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ"

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Oktay, "Her alanda tüm konulara müdahiliz. Kentin yaşam kalitesini yükseltmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Sorunları çözüme kavuşturmak için 7/24 tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Daha çok yapacağımız şeyler var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için imkanlarımız ölçüsünde hizmete devam edeceğiz" dedi.

Başkan Mehmet Oktay, "Bir dahaki sefere biz sizi ağırlayalım" diyerek tüm katılımcılara teşekkür ederken; kadınlar da Başkan Oktay'a çiçek takdim etti.