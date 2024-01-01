Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, görevdeki personeli ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni yıla görevi başında giren doktor, hemşire, jandarma, polis, nöbetçi eczane, itfaiyeci ve zabıta personelini ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı. 2024'e ise Çetibeli Karakolu'nda asker ve polislerle girdi.

2024'e sayılı saatler kala Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni yıla çalışarak girenleri yalnız bırakmadı. Hem devlet kurumlarında, hem özel sektörde görevleri başında olan herkesin yeni yılını kutlayan Başkan Oktay, sağlıklı ve mutlu bir yıl diledi.

NÖBETTEKİ PERSONELE ZİYARET

Ziyaretlerine ilk olarak Devlet Hastanesi ve özel hastanelerle başlayan Başkan Oktay, her şartta 7/24 görevi başında olan sağlık personeline iyi bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu. Ardından Merkez Jandarma Komutanlığı, Trafik Kontrol Şube, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşı Karakol'a giden Oktay, buralarda da personelin yeni yılını kutladı. 31 Aralık gecesi nöbet görevi üstlenen eczaneleri de ziyaret eden Oktay, hem kolaylıklar diledi hem de eczaneye gelen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Oktay'ın bir diğer ziyaret durağı, İtfaiye Amirliği ve Zabıta noktası oldu. 1 Ocak 2024'e görevleri başında giren çalışanlara kolaylıklar diledi.

ASKERLERLE PASTA KESİLDİ

Çetibeli Jandarma trafik kontrol noktasını da atlamayan Başkan Oktay, saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni yılı Jandarma personeliyle karşıladı. Askerlerle birlikte yeni yıl pastası kesen Başkan Oktay, "Geçtiğimiz hafta hepimizin yüreğini yaralayan şehit haberlerinin ardından bu özel günü askerlerimizle birlikte geçirerek onlara moral olmak istedik. Ailelerinden uzakta yeni yıla giren askerlerimize ailelerin sıcaklığını yaşatmak istedik" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZA MİNNET BORÇLUYUZ"

Başkan Mehmet Oktay, 2024 yılının herkes için sağlıklı, mutlu, başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, "Özel günlerde aileleriyle birlikte değil de kamu yararı için görevleri başında bulunan çalışanlarımıza ziyaretlerde bulunduk. Hepsine minnet borçluyuz. Umuyorum 2024 tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yıl olur" diye konuştu.