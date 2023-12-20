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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Halk Kürsüsü toplantısında vatandaşlarla buluştu. - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Halk Kürsüsü toplantısında vatandaşlarla buluştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Beldibi Mahallesi'nde düzenlenen 'Halk Kürsüsü' toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Oktay, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, huzuru getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Halk Kürsüsü toplantısında vatandaşlarla buluştu.
20.12.2023 - 15:22,
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Beldibi Mahallesi'nde düzenlenen 'Halk Kürsüsü' toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Oktay, "Seçim döneminde en büyük projemiz huzuru getirmekti. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Halk Kürsüsü' toplantılarına katılmaya devam ediyor. CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde mahalle sakinlerinin katıldığı toplantı Beldibi'nde de yapıldı. Başkan Mehmet Oktay mahalle halkı ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Öncelikle vatandaşların sorularını dinleyen Başkan Oktay bunlara tek tek yanıt verdi. "Göreve geldiğimizden bugüne elimizdeki imkanlar ölçüsünde, Marmaris'in her tarafına eşit olarak hizmet götürmeye çalıştık" ifadesini kullanan Oktay, "Tüm bu süreçte hiçbirimizin aklına gelmeyecek, daha önce yaşanmayan büyük felaketlere de maruz kaldık. En başta pandemi, akabinde üst üste yaşadığımız yangınlar, seller Deprem Marmaris'te olmadı ama 2021 İzmir ve 2023 Kahramanmaraş depremleri bizi de ciddi anlamda etkiledi. Ama bir şekilde ayaklarımız yere basarak ilerlemeyi durdurmadık" dedi.

Hizmet döneminde bürokratik engellemelerle de karşılaştıklarını ifade eden Oktay, bunun da bazı hizmetlerin hayata geçmesi noktasında sıkıntı oluşturduğunu ifade etti. Farklı kurumların sorumluluk alanı olan yerler ve konularda da imkanları zorlayarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Oktay, "Vatandaşlarımızın yaşam konforunda düşüş olmasın diye her yere destek olmaya çalışıyoruz. Biz bu kente yapılan bir hizmet varsa partizanca veya kinci olarak yaklaşmıyor, destek oluyoruz. Tıpkı Şehir Stadı'nın veya Bozburun Stadı'nın yenilenmesinde olduğu gibi. Çünkü yapılan hepimiz için yapılıyor. Ben diğer tüm kurumlardan da bunu beklerdim" açıklamasını yaptı.

Beldibi'ne yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Oktay, "Göreve gelince ilk yaptığımız caddelerden biri Beldibi'nin ana caddesiydi. Bunun yanı sıra birçok noktasında yol çalışması yaptık. Beldibi'nin çok farklı yerlerinde parkları yeniledik. Muhtarlığı herkesin çok rahat ulaşabileceği yere taşıdık. Ayrıca yeni yaptığımız poligonla bölgeye yeni bir tesis katacağız. Hem turizm sektörüne bir katkı olacak hem de kır düğünlerinin yapılabileceği bir alanımız daha olacak " şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni hastanenin yollarıyla ilgili soruya da yanıt veren Başkan Oktay, " İnşaat başlamadan hızlı bir biçimde çevre yolunu hazırlamamız gerektiğini gündeme getiren benim. O zaman çok dikkate almadılar ama geldiğimiz noktada kurumlar arası görüşlerle süreç işliyor. Yollar plana yeni işleniyor. Eğer benim zamanında yaptığım uyarılar dikkate alınsaydı bugün o yolun açılma çalışmasına çoktan başlamıştık" diye konuştu.

Mahalle halkının talep ve fikirlerini dinleyen Başkan Oktay, "Kentin sorunlarına vakıfız. Çözüm yollarını da mümkün olduğu kadar kavga iklimi oluşturmadan bulmaya çalışıyoruz. Bizim seçim döneminde en büyük projemiz huzuru getirmekti. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın fikirlerini her daim ön planda tutarak Marmaris için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: ANKA
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