Marmaris Belediye Başkanı'ndan Sinpaş Kızılbük Otel Yıkım Süreci Açıklaması - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı'ndan Sinpaş Kızılbük Otel Yıkım Süreci Açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı\'ndan Sinpaş Kızılbük Otel Yıkım Süreci Açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatına dair yıkım süreci hakkında bilgi verdi. Başkan Ünlü, yapılan haberlerin yanlış anlamalara yol açtığını belirtirken, yıkım işlemlerinin yasal süreçler tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

11.03.2025 11:10  Güncelleme: 11:16
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiindeki otel ve devremülk inşaatı ile ilgili, "Tüm diğer kaçak yapılarda olduğu gibi Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı da titizlikle ve ciddiyetle takip edilmekte olup yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir" açıklamasında bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve 1987 yılında merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde ilk inşaat çalışmalarına başlanan İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Son günlerde birçok basın yayın organında yayınlanan 'Sinpaş'a yıkım kararı' başlıklı haberlerle ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmaris Belediyesi'ne 'yıkım' talimatı verdiği yönünde yanlış algıya yol açabilecek haberler yapılmıştır. Öncelikle Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye yıkım talimatı verildiğinin iddia edildiği yazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilmemiştir. Bu yazı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilmiştir. Bölgenin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olması ve kırsal mahallelerin tamamında plan olmaması nedeni ile kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölgede yapılan her kaçak yapı için aynı yazı ilgili kurumlara gönderilmektedir" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının Otel ve Devremülk inşaatına özel gönderilmiş bir yazı olmadığını ifade eden Başkan Ünlü, "Tüm kaçak yapılar için öncelikle ilçe belediyesi akabinde büyükşehir belediyesinin yasa gereği yapması gereken iş ve işlemleri hatırlatan maktu bir yazı örneğidir. Belediyemizde aynı yazı içeriğinde yüzlerce yazı bulunmaktadır. Esasen Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk özelinde yazılmış bir yazı olmayıp tüm kaçak yapılar için yazılan rutin bir yazıdır. Ancak belediyemiz kaçak yapı sürecini tüm diğer kaçak yapılarda olduğu gibi Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında da titizlikle ve ciddiyetle takip etmekte olup yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir. Öte yandan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde ise belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır. Bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı'ndan Sinpaş Kızılbük Otel Yıkım Süreci Açıklaması - Son Dakika

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