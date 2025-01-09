Marmaris Belediye Başkanı Ünlü\'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, gazetecilerin bu önemli gününü kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gazetecilik mesleğini özveriyle sürdüren basın mensuplarının gününü kutlayan Ünlü, "1961 yılında halka doğru, tarafsız ve özgür haber ulaştırmak isteyen gazetecilerin gerçekleştirdikleri mücadelenin sonucunda elde edilen kazanımlar doğrultusunda ilan edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, basın tarihimizin de dönüm noktalarından biridir. Türkiye'nin her noktasında özverili çabaları ile kamuoyuna haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan gazeteciler halkın gözü, kulağı ve sesi olma sorumluluğu üstlenmiş ve hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Günümüzde de birçok önemli olayın ortaya çıkmasında ve aydınlatılmasında gazetecilerin etkisi çok büyük olmuştur" dedi.

Başkan Ünlü sözlerini şöyle tamamladı, "Marmaris'te görev yapan gazeteci dostlarımız başta olmak üzere mesleğinin hakkını vererek özveriyle çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; basın emekçilerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum." - MUĞLA